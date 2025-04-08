我剛剛勒死老婆！見前妻有新歡抓狂奪命　醋夫賠500萬換減刑3年

▲許男以500萬元與葉女家屬達成和解。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

台中市許姓男子與葉姓前妻離婚仍同居，2023年7月間發現葉女有新歡，竟徒手將前妻勒死，一審依殺人等罪判刑13年5月；張男不服上訴，二審考量許已與葉女家屬以500萬元達成和解，今天（8日）改判刑10年4月，全案仍可上訴。

判決指出，許男與葉女離婚後，仍同住在台中市北屯區住處，許在2023年7月17日晚間，從葉女的筆電發現她與他人交往，葉女返家發現許男偷看自己筆電，立即制止，但許男反而強行抱住葉女、妨害葉女行動，導致葉女左手擦傷，隔天在雙方父母協調下，許男同意搬離同居處。

不過，同年7月28日，許男不但未搬離，還趁葉女外出時，先將家裡的監視器拔除，待葉女回家後，拉下住處鐵捲門不讓葉女離去；2人談判過程中發生拉扯，葉女不慎跌倒，她拿起手機想報警，許男見狀竟用右手臂勒住葉女頸部，直到葉毫無反應、失去生命跡象才鬆手。

事後許男自行撥打110，向警方自首「我剛剛勒死老婆」；檢方認許涉犯殺人、強制罪嫌，依法將他起訴。一審由國民法庭審理，殺人罪部分判刑13年，強制罪判5月，強制罪部分得易科罰金。

許不服上訴二審，台中高分院今天由審判長蔡名曜、陪席法官鄭永玉、受命法官林宜民組成合議庭，合議庭審酌，許男出於嫉妒、醋意、佔有慾犯下殺人罪，造成被害家屬面臨天人永隔，但考量許坦承犯行、無前科，審理過程中與家屬以500萬元達成調解，並已給付第一期200萬元分期款，餘款也提供父親的土地設定300萬元抵押權作為擔保，撤銷原判決，全案仍可上訴。