曝「貿易協定」須國會表決才生效　綠委：罷免＋關稅談判缺一不可

▲民進黨立委林俊憲。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

美國總統川普宣布暫緩對等關稅政策後，美方近日已逐步與各國展開關稅談判作業，台灣則與以色列共同列於首波談判名單。對此，民進黨立委林俊憲昨（11日）質疑，國民黨正在幫中國開「洗產地」大門，怎麼有可能讓台美談判後的貿易協定順利通過？但貿易協定須要立法院通過才會生效，因此，關稅談判與罷免是環環相扣、缺一不可的。

林俊憲提到，美國貿易代表Greer宣布，美國時間11日就會與台灣、以色列代表針對關稅進行「詳談」（long discussion），我們和以色列，是最早談判的第一梯隊。林俊憲說明，從美國、以色列之間的緊密夥伴關係來看，能夠同時和以色列成為首兩個談判的國家，可以說台灣已經搶佔非常難得的先機。

此外，林俊憲表示，因為全世界都在看，首批談判的國家是重要的「示範組」，雙方取得互惠互利的好成果，後面才會有更多國家願意主動跟美國展開對話，而他相信，也是因為政府第一時間就提出非常具體的談判方向，已經準備談，才能最早談。

林俊憲強調，對外部分，已經取得非常好的開始，接下來就交給專業的經貿談判團隊處理，對內則要負責處理那些「來亂的」，因為，「貿易協定屬於條約」，最終須要經過立法院通過才能生效，換句話說，決定權掌握在國會多數手上。

然而林俊憲抨擊，目前的國會多數們，這幾天都在幫中國大開「洗產地」後門，以及高喊「陸客來台」應對關稅戰，但這些主張，都是跟美國的訴求對著幹。

林俊憲質疑，即便最終台美間真的談成貿易協定，藍白有可能讓協定順利通過嗎？為此，林俊憲直指，90天時間，不僅要完成貿易談判，還得要有一個能讓談判成果通過的正常新國會，這是環環相扣，缺一不可的要素。