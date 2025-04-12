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iPhone移回美國製造？　專家：售價恐「飆破8萬台幣」

▲▼ iPhone 16 Pro。（圖／路透）

▲iPhone 16 Pro若全機改由在美國製造，一台的價格可能會暴漲到2519美元（約台幣8萬1100元）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）上任後大打關稅戰，並高喊回歸美國製造的口號，但專家指出，若要生產美國製造的產品，代價可能非常高昂，以蘋果的iPhone 16 Pro為例，目前在美國的建議售價約為1100美元（約台幣3萬2285元），若全機改由在美國製造，一台的價格可能會暴漲到2519美元（約台幣8萬1868元）。

綜合外媒報導，澳洲AMP資深首席經濟學家奧利佛（Shane Oliver）分析指出，由於iPhone 16 Pro大部分零件是在中國組裝，若依照加徵的145%關稅計算，光是進口成本就會從原本的580美元（約台幣1萬8800元）暴漲到1340美元（約台幣4萬3600元）。

奧利佛表示，若蘋果維持原本的零售利潤率，那麼一支iPhone 16 Pro的售價將可能飆升至1860美元（約台幣6萬450元）。奧利佛也提出另一種情境，假設蘋果將「iPhone生產線」全面遷回美國，那麼由於當地勞工薪資較高，這款手機的售價將可能來到2519美元。

▲▼iPhone移回美國製造　售價恐飆破8萬台幣。（表／記者張方瑀製）

奧利佛指出，「屆時不是中國出廠價被迫壓低，就是蘋果利潤受壓縮，或者消費者被迫吸收價差，而最有可能發生的是後兩種情況，對蘋果和消費者都不是好消息。」

雖然蘋果也可能考慮將部分生產移往印度等其他國家以降低對中國的依賴，但奧利佛認為，這樣的調整需要時間，且還可能惹怒川普。

奧利佛警告，眼下美國的政策搖擺不定，加上供應鏈不穩定與市場信心下滑，讓美國經濟陷入衰退的風險高達45%。

不過他認為，澳洲目前應可避開這波衰退危機，原因之一是澳洲對美出口占比僅5%，其次是澳幣兌美元已大幅貶值，發揮了避震器的效果，「自從川普當選至今，澳幣已貶值大約10%，這在一定程度上抵銷了關稅帶來的衝擊。而且澳洲央行（RBA）還有降息空間，可進一步支撐經濟。」

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