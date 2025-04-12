川普揮舞關稅大棒　王毅強調：美國不能任意妄為，歷史不能倒退

▲中共中央外事辦主任、大陸外交部長王毅稱，川普大搞單邊霸凌。（圖／路透）

記者廖翊慈／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）的「對等關稅」政策已對多國暫緩，只有針對中國大陸加徵125%，算上先前的20%，已經達到145%。中共中央政治局委員、外交部長王毅11日對川普連日加徵關稅的行為表示，「美國公然無視多邊貿易體制，和既定規則。」

據《澎湃新聞》報導，王毅11日在北京會見國際原子能總署總幹事格羅西時表示，當前國際局勢動盪不安、亂象頻出，一個重要原因就是，個別大國迷信實力至上、本國優先，大搞單邊霸凌。

▲川普宣布暫緩實施75國對等關稅政策。（圖／路透）

王毅說道，「近日美國到處揮舞關稅大棒，公然把自身利益凌駕於各國共同利益之上，公然無視多邊貿易體制和既定規則，國際社會不能聽之任之，美國不能任意妄為，歷史車輪不能倒退。

他表示，「中國是堂堂正正的大國，也是國際社會負責任的成員，我們站出來阻止強權，不僅是為了維護自身正當權益，也是為了維護國際社會共同利益，為了避免人類重回弱肉強食的叢林世界。」

王毅強調，「今年是聯合國成立80週年，中國作為聯合國安理會常任理事國，願以聯合國成立80週年為契機，堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，同各國一道，共同抵制這個世界上的一切倒行逆施。」