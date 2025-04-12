川普完成健檢嗨喊「我認知測驗全答對」　再酸拜登：我和他不一樣

▲川普完成健檢後，在空軍一號上向記者表示自己的心智與認知能力良好。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國總統川普11日接受了第二任期以來的首次年度健檢。他在完成近5小時的檢查後，表示「我表現得很好」，並強調自己的心智與認知能力良好。此前，川普長期質疑前總統拜登的健康狀況，卻未如過去的總統般全面公開自身醫療資訊，引發外界關注。

綜合美聯社等外媒報導，現年78歲的川普在今年1月上任的同時，也打破了美國紀錄，成為史上就職時年齡最大的總統。4月11日，他在華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）待了近5小時，接受他聲稱「你能想到的每一項檢查」，其中也包括了認知測試。

檢查結束後，川普向記者透露，他覺得自己做的非常好，「我每一題都答對」，並自信滿滿地說道，「這就是美國人民想看到的，對吧？」川普也強調，他主動進行認知測驗，是為了與前總統拜登有所區隔，「我想和拜登不一樣」，還不忘諷刺拜登「拒絕接受認知測驗」。

▲川普過去多次質疑拜登的認知能力，卻未公開自身的健康報告，引發外界質疑。（圖／達志影像／美聯社）

此前，川普長期質疑前總統拜登的體能和心智能力，卻一直對自己的健康狀況保密，迴避了總統在醫療問題上公開透明的慣例。川普表示，雖然白宮醫師的完整報告尚未出爐，但有關他身體最新狀況的報告應該會在4月13日完成；但若從前例看來，報告提到的細節可能不多。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）指出，由於體檢的後續程序仍在進行中，白宮醫師將盡快對外發布有關川普的健康資料，並強調這將是一份全面性的醫療說明。然而，川普並未透露具體測試結果或接受了哪些建議，僅稱醫生提供了一些改善生活方式的意見。他完成體檢後便搭乘「空軍一號」前往佛州度過周末。

這次體檢是川普自2024年7月在賓州遭遇暗殺未遂事件後首次公開健康訊息。當時，外界對其傷勢情況知之甚少。與此同時，川普在2019年和2020年的醫療報告也引發爭議，包括未列入行程的體檢以及缺乏細節的醫療聲明。

雖然總統與一般公民一樣擁有醫療隱私權，但川普過去對公開健康資料採取保留態度。他曾於2023年11月發布由私人醫師撰寫、內容籠統的信件，聲稱健康狀況良好，但未附加體重、血壓等基本數據。相較之下，拜登雖與之年齡相仿，卻在任內持續面對有關認知能力的質疑與檢視。