保障阿里山學童口腔健康　第一銀行攜手玉皇宮捐牙科設備

▲▼ 企業與民間攜手公益 守護偏鄉健康 。（圖／阿里山國中小提供）

記者翁伊森／嘉義報導

由衛生福利部健保署、嘉義縣政府及嘉義縣牙醫師公會共同主辦，「送愛到偏鄉——第一銀行牙科診療設備捐贈儀式」11日在阿里山鄉民眾見證下，第一銀行與玉皇宮攜手共同捐贈一批先進牙科診療設備的，期許提升阿里山區偏鄉學校與衛生所的口腔醫療服務，更能守護當地學童與居民的健康。

捐贈儀式上，第一銀行代表表示，該行長期致力於企業社會責任，特別關注偏鄉地區醫療資源的不足。此次捐贈的牙科設備，將有效改善阿里山地區學生與居民的口腔健康狀況，減少因醫療資源匱乏而導致的健康問題，幫助孩子們擁有更美好的成長環境。

玉皇宮主任委員則分享了他們對偏鄉公益的堅定承諾，強調此次捐贈不僅是提供設備，更希望透過實際行動，讓偏鄉居民享有更完善的醫療照護，提升生活品質，帶來更多健康與希望。此外，玉皇宮也特別捐助當地學校學習設備，為國小三個班級新裝設開合式黑板與大型互動式電視，期望改善學習環境，讓孩子們擁有更優質的教育資源。

縣長翁章梁表示，推動偏鄉醫療一直是縣政重要施政議題，並感謝第一銀行與玉皇宮的慷慨捐贈，為偏鄉醫療與教育挹注珍貴資源，讓阿里山鄉親感受到社會的溫暖與關懷。隨著相關硬體設備的逐步建置完善，將使阿里山區的醫療科別更趨多元，更能照應全體鄉親的不同需求。

本次捐贈的牙科診療設備將配置於阿里山國民中小學、豐山實驗學校、來吉國小、茶山國小及當地衛生所，為學生與居民提供專業的口腔檢查與治療服務，縮短城鄉醫療資源落差，讓健康照護更貼近每一位有需要的人。

此次捐贈儀式的圓滿舉行，不僅展現了第一銀行與玉皇宮對社會責任的實踐，也彰顯了中央與地方對偏鄉醫療發展的關懷與支持。未來，第一銀行與玉皇宮將持續關注社會需求，透過更多公益行動，將愛與關懷傳遞到每一個偏鄉角落，為社會帶來更多溫暖與希望。