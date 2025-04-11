　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

保障阿里山學童口腔健康　第一銀行攜手玉皇宮捐牙科設備

▲▼ 企業與民間攜手公益 守護偏鄉健康 。（圖／阿里山國中小提供）

▲▼ 企業與民間攜手公益 守護偏鄉健康 。（圖／阿里山國中小提供）

記者翁伊森／嘉義報導

由衛生福利部健保署、嘉義縣政府及嘉義縣牙醫師公會共同主辦，「送愛到偏鄉——第一銀行牙科診療設備捐贈儀式」11日在阿里山鄉民眾見證下，第一銀行與玉皇宮攜手共同捐贈一批先進牙科診療設備的，期許提升阿里山區偏鄉學校與衛生所的口腔醫療服務，更能守護當地學童與居民的健康。

▲▼ 企業與民間攜手公益 守護偏鄉健康 。（圖／阿里山國中小提供）

捐贈儀式上，第一銀行代表表示，該行長期致力於企業社會責任，特別關注偏鄉地區醫療資源的不足。此次捐贈的牙科設備，將有效改善阿里山地區學生與居民的口腔健康狀況，減少因醫療資源匱乏而導致的健康問題，幫助孩子們擁有更美好的成長環境。

玉皇宮主任委員則分享了他們對偏鄉公益的堅定承諾，強調此次捐贈不僅是提供設備，更希望透過實際行動，讓偏鄉居民享有更完善的醫療照護，提升生活品質，帶來更多健康與希望。此外，玉皇宮也特別捐助當地學校學習設備，為國小三個班級新裝設開合式黑板與大型互動式電視，期望改善學習環境，讓孩子們擁有更優質的教育資源。

▲▼ 企業與民間攜手公益 守護偏鄉健康 。（圖／阿里山國中小提供）

縣長翁章梁表示，推動偏鄉醫療一直是縣政重要施政議題，並感謝第一銀行與玉皇宮的慷慨捐贈，為偏鄉醫療與教育挹注珍貴資源，讓阿里山鄉親感受到社會的溫暖與關懷。隨著相關硬體設備的逐步建置完善，將使阿里山區的醫療科別更趨多元，更能照應全體鄉親的不同需求。

本次捐贈的牙科診療設備將配置於阿里山國民中小學、豐山實驗學校、來吉國小、茶山國小及當地衛生所，為學生與居民提供專業的口腔檢查與治療服務，縮短城鄉醫療資源落差，讓健康照護更貼近每一位有需要的人。

▲▼ 企業與民間攜手公益 守護偏鄉健康 。（圖／阿里山國中小提供）

此次捐贈儀式的圓滿舉行，不僅展現了第一銀行與玉皇宮對社會責任的實踐，也彰顯了中央與地方對偏鄉醫療發展的關懷與支持。未來，第一銀行與玉皇宮將持續關注社會需求，透過更多公益行動，將愛與關懷傳遞到每一個偏鄉角落，為社會帶來更多溫暖與希望。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
546 2 6396 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大罷免藍綠35：14！　今再增民進黨立委黃捷、許智傑
持刀殺死房東　桃園男被收押
「雷雨襲全台」時間曝　準備大降溫
館長摯愛「大雄」離世　痛別喊：我愛你，兄弟
美媒稱中對美關鍵設施發動「網路攻擊」　陸外交部嗆：顛倒黑白
外資回補買超台股305億　狂敲10檔一次看
亞股下跌恐持續數月！　投資專家示警：川普關稅「只是暫停」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

中醫大附醫獲2025《Healthcare Asia Awards》雙料大獎

保障阿里山學童口腔健康　第一銀行攜手玉皇宮捐牙科設備

用愛守護植物人　台東幼兒親手做環保小物...助公益園遊會

關懷地方健康！　嘉義醫院攜手保安宮聯合義診

國際級音樂盛宴！　蘇顯達與林晏馳攜手演繹經典樂章

忘記機車停哪裡？　台東員警熱心協尋獲讚

台東打造療癒品牌3年有成　《慢活祭》啟動社工專場暖身

公民監督國會聯盟頒獎 　公示優秀立委陳冠廷

南警結合監環稽查　全面取締非法改裝車輛　

道路老舊、水溝淤積　斗六西市場道路改善工程6月開工

淡水雨勢大捷運車廂灌進雨水 地板成滑水道！

#暴雨 炸進車廂積水！ #捷運 #紅線 變滑水道 #淡水

F.I.R.換血「2成員全陌生臉孔」！　開唱海報曝…歌迷都傻眼

#公車 沒到站！先站門口 司機狂噴 #南一中 學生10分鐘 #台南

【泰格與雪兒】控制狂男友

黃鐙輝「股災賠幾百萬」：不敢動個股　聽友人「損失兩千萬美金」安慰自己

【我的娜美勒！】有人拿錯？機場找不到行李箱…結果只是貼紙不見沒認出來XD

【不要玩祖公XD】調皮孫偷幫祖公戴假髮直接變SIA

桃園轎車險滅頂！　平鎮環南地下道遇強降雨警方緊管制

郭雪芙遠距離戀外國男友　自認是母老虎：我偏派！

中醫大附醫獲2025《Healthcare Asia Awards》雙料大獎

保障阿里山學童口腔健康　第一銀行攜手玉皇宮捐牙科設備

用愛守護植物人　台東幼兒親手做環保小物...助公益園遊會

關懷地方健康！　嘉義醫院攜手保安宮聯合義診

國際級音樂盛宴！　蘇顯達與林晏馳攜手演繹經典樂章

忘記機車停哪裡？　台東員警熱心協尋獲讚

台東打造療癒品牌3年有成　《慢活祭》啟動社工專場暖身

公民監督國會聯盟頒獎 　公示優秀立委陳冠廷

南警結合監環稽查　全面取締非法改裝車輛　

道路老舊、水溝淤積　斗六西市場道路改善工程6月開工

黃恩賜代班「全身都在發抖」　敬畏守護神角色：真的會心臟病！

房客退租遇刁難　二房東「拆窗驗灰」要求全屋一塵不染

中醫大附醫獲2025《Healthcare Asia Awards》雙料大獎

觀眾看電影「起乩」誇張片曝光　亂撒爆米花大鬧讓電影院抓狂

台灣第一人！林宥嘉進軍寶可夢還獻唱中文主題曲

大罷免藍綠35：14！　今再增民進黨立委黃捷、許智傑

「他偷用我東西」臨時工1刀刺死房東　有逃亡之虞遭收押

邱智呈揮空率太高　餅總點出打線「適時一擊」問題

健保擬「保障醫事人員薪資」未達標不予特約　最快6月預告

侯佩岑鏡頭前認了「老花眼很嚴重」　47歲驚人現況曝光

F.I.R.換血「2成員全陌生臉孔」！　開唱海報曝…歌迷都傻眼

地方熱門新聞

全大運聖火抵中大　預告115年運動盛事在桃園

8旬翁病弱靠內視鏡黏膜下剝離術免挨刀克服胃癌

台南市府南島路左轉中華西路易碰撞安全島應改善

！新北金山國小藝術之光　市長親筆回信鼓勵

國際口足畫家楊恩典作品於日月潭畔開展

關稅重擊台南水產養殖業　業者悲嘆「只能收了」

中央補助縮水　台東縣府部署預算因應對策

資深童軍林呈達代表南投縣接受全國優秀青年表揚

台南永龍建設捐贈南消小型水箱消防車

全台最小啄木鳥現身台南水道博物館成生態新亮點

獨居長者用火不慎引火災南消籲防火記口訣火災危險杜絕

城鎮韌性演習連江登場　模擬兩岸軍事威脅升溫

吳鳳科技大學運休系　投身民雄雙福社區服務

台鹽志工隊響應世界地球日！健走打掃與社區共護環保

更多熱門

相關新聞

阿里山賞星螢火蟲夜訪最新攻略

阿里山賞星螢火蟲夜訪最新攻略

阿里山的浪漫，從繽紛花季延續至螢火蟲季，每年4月~5月春末夏初，成千上萬螢火蟲飛舞，從里佳社區、茶山社區、十字社區、瑞里社區圓潭生態步道等夜訪火金姑活動，為即將到來的夏日觀光再掀高潮！位於阿里山上及山腳下的假日智選酒店不約而同對於阿里山的賞螢及天文賞星都將推出套裝活動。

阿里山林鐵招募 53 名從業人員

阿里山林鐵招募 53 名從業人員

中國新凱來號稱可生產5奈米晶片　產品命名「阿里山」

中國新凱來號稱可生產5奈米晶片　產品命名「阿里山」

嘉義警方提前清明連假交通疏導

嘉義警方提前清明連假交通疏導

黃怡平接阿管處長　期許旅遊品牌走向國際

黃怡平接阿管處長　期許旅遊品牌走向國際

關鍵字：

第一銀行玉皇宮阿里山偏鄉醫療牙科設備

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台中勤美凌晨又傳墜樓　20歲女不治

男身中25刀陳屍後座「脖子幾被砍斷」兇手落網

王思佳丈夫首發聲！5聲明粉碎「當司機、富二代」傳言

美稱對中課145%　道瓊盤中瀉2000點

台中勤美47天連傳3起墜樓案　恐怖巧合曝光

中國準備核彈級報復　傳拋售美債500億美元

陸被課145%！他曝台灣2產業「一堆廠商突接急單」

李珠珢彎腰敬禮「辣露北半球」　影片破200萬觀看

即／韓鐵路隧道「崩塌」下陷！4工人失聯

習近平「首次」表態：打關稅戰沒有贏家

故意下錨「Z字型移動」勾斷海纜　惡船長起訴

蘇丹護理人員幫治療　淪性奴超過1個月

芭達雅活春宮　男女全裸交纏拍色色片

柯秘書「橘子」被通緝傳悲報！　調查局網站掛點

王思佳尪職業遭起底！心碎護夫「還他隱私」　

更多

最夯影音

更多

淡水雨勢大捷運車廂灌進雨水 地板成滑水道！

#暴雨 炸進車廂積水！ #捷運 #紅線 變滑水道 #淡水

F.I.R.換血「2成員全陌生臉孔」！　開唱海報曝…歌迷都傻眼

#公車 沒到站！先站門口 司機狂噴 #南一中 學生10分鐘 #台南

【泰格與雪兒】控制狂男友

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面