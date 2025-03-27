接任阿里山管理處長　黃怡平期許旅遊品牌走向國際

▲▼ 新任阿里山管理處處長黃怡平(圖右1)，致力推動阿里山旅遊品牌邁向世界之巔 。（圖／阿管處提供）

記者翁伊森／嘉義報導



交通部觀光署阿里山國家風景區管理處黃勢芳處長陞任觀光署副署長，新任處長由觀光署旅遊推廣組黃怡平組長接任，黃怡平處長曾任內政部營建署金門國家公園管理處副處長、交通部觀光署旅遊推廣組組長等職務，熟稔觀光旅遊品牌特色、國際觀光景點發展，對於未來的阿里山，期望透過行銷發展、在地特色的結合與產業結盟，將阿里山的觀光發展推向世界之巔。

▲ 觀光署旅遊推廣組黃怡平(圖右1)組長接任阿里山管理處處長，前處長黃勢芳(圖左1)1月剛上任隨即調升觀光署副署長 。（圖／阿管處提供）

黃怡平表示，阿里山是國際知名觀光景點，以及世界旅遊目的地，擁有北回歸線軸帶通過22個國家中最高海拔之資源特色，因此管理處透過跨部會資源，串起文化歷史、生態保育、地質地景、觀光遊憩功能等跨區域景點，以活化阿里山在地觀光產業能量。

觀光服務是需要與在地產業夥伴共同經營，因此，為引領遊客深刻體驗阿里山國家風景區自然生態與人文薈萃之美，讓各式各樣的亮點旅遊能在阿里山發光發熱，透過主題式營造，帶動觀光產業活動的四季行銷並強化品牌特色，期待未來的阿里山是兼具質量並重、服務價值升級及永續韌性發展的國際觀光景點，吸引更多國際旅客到訪。