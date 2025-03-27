嘉義清明連假墓園交通壅塞　警方提前疏導

▲▼ 因應清明節連假掃墓，嘉警提前強化中莊公墓區交通疏導管制 。（圖／嘉義縣警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

鑑於清明節掃墓習俗，嘉義縣中莊(牛稠埔)公墓、嘉義市立殯儀館及慈雲寶塔、龍巖嘉雲生命紀念館(原嘉雲寶塔)、水上鄉生命紀念館等墓園將湧入大量掃墓車潮，易造成周邊路段交通壅塞情形，嘉義縣警察局將於前一週假日(3月29、30日)及連假期間(4月3日至6日)加強周邊路段交通疏導及管制，以維持行車順暢。



為避免台82線嘉義交流道及165線因掃墓車潮致生壅塞，建議由台82線東行掃墓車流提前於中和交流道下匝道，依引導牌面續行中義路(嘉175線)、左轉168線接165線前往墓區。



由台82線西行前往龍巖嘉雲生命紀念館車輛，下嘉義交流道後，請行駛165線內側車道至忠和國小前左轉嘉138線；前往慈雲寶塔車輛，請行駛165線外側車道，至義和保養廠左轉進入嘉136線，以避免車流交織影響165線交通順暢。

▲嘉義縣中莊公墓區交通疏導管制車流指示圖 。（圖／嘉義縣警局提供）



龍巖嘉雲生命紀念館前道路於連假期間改為單向通行，請前往及駛離墓區車輛遵照現場執勤人員及指示牌面行駛，並依規劃處所停車。慈雲寶塔前道路如遇交通嚴重阻塞，將調整為單行道，疏導車流由環山道路（將軍山）往165 線方向行駛。

嘉義縣轄內各高速公路交流道於清明節連假期間雖未實施高乘載管制，惟高速公路局將視車流狀況實施匝道儀控管制，警方將派員針對交流道周邊道路加強查報，如車流回堵至平面道路時，立即管制上交流道車流行止或引導改行替代道路。



阿里山森林遊樂區櫻花已陸續綻放，交通部公路局及農業部林業及自然保育署嘉義分署規劃清明節連假期間實施遊客總量管制，並於6至11時管制小客車上山，請前往賞花遊客至台18線61K處樂野服務區轉乘接駁車上山，以免交通管制影響賞花行程。