阿里山林鐵招募53員工　享有優渥薪資及福利

▲▼ 阿里山林鐵招募從業人員正備取53名 。（圖／阿里山林鐵提供）

記者翁伊森／嘉義報導

農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處(以下簡稱林鐵及文資處)訂於114年5月24日至5月26日辦理甄試，甄試招募53名從業人員，其中正取23名、備取30名。

▲ 阿里山林鐵招募海報 。（圖／阿里山林鐵提供）

本次招考之從業人員將服務於阿里山林業鐵路之車站站務及路線維護等相關工作。新進人員起薪每月31,730元~39,110元，並享有年終工作獎金加考核獎金甲等2.5個月及晉1薪級、休假補助費(國民旅遊卡)、結婚禮金、生育補助、子女教育助學金、喪葬慰問等待遇，歡迎對阿里山林業鐵路營運有興趣之民眾踴躍報名，甄試內容及報名資訊，請詳閱林鐵及文資處甄試簡章(下載連結：https://afrch.forest.gov.tw/job)。

▲ 阿里山林鐵鐵路工班 。（圖／阿里山林鐵提供）

本次甄試自114年4月1日起至4月15日止開放報名(郵戳為憑)，逾期恕不受理。應考人請於報名截止時間前完成報名作業；如有任何疑義，請於週一至週五9:00~12:00、13:00~17:00洽詢林鐵及文資處人事室05-2768457#222。