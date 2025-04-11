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公民監督國會聯盟頒獎 　公示優秀立委陳冠廷

▲▼ 陳冠廷獲公督盟、口袋國會評鑑雙重肯定 「優秀立委」 承諾持續為嘉義鄉親發聲 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 陳冠廷（圖右）獲公督盟、口袋國會評鑑雙重肯定 「優秀立委」 承諾持續為嘉義鄉親發聲 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

民進黨立法委員陳冠廷今（11）日參與公民監督國會聯盟（公督盟）舉辦的「立法院第十一屆第二會期優秀立委頒獎典禮」，獲頒「優秀立委」殊榮。這是陳冠廷繼獲得口袋國會「六星特優立委」肯定後，再度獲得公民社會對其問政表現的高度評價。

▲▼ 陳冠廷獲公督盟、口袋國會評鑑雙重肯定 「優秀立委」 承諾持續為嘉義鄉親發聲 。（圖／記者翁伊森翻攝）

今日典禮於立法院舉行，陳冠廷對公督盟的評鑑制度表示肯定，認為其不僅涵蓋出席率、質詢率等量化指標，更會根據質詢內容評估問政品質，是全面檢視國會議員表現的重要機制。

公督盟立委評鑑是台灣公民社會監督立法委員的重要機制，評鑑過程相當嚴謹，從助理評鑑說明會、初審會議到最終複審，由大量公民共同參與審議。評鑑主要使用立法院公開資料，針對委員出缺席、質詢、審查參與、提案等表現進行量化評估，並採取「委員會中心主義」，以立委在常設委員會的表現為主。陳冠廷在出席率、質詢率、法律提案數、預決算提案數等多項評鑑指標中表現優異。

此前，陳冠廷已在口袋國會評鑑中獲得外交及國防委員會「六星特優立委」殊榮。口袋國會評鑑制度主要根據立法院議事及發言系統統計的數據進行評比，六星評級代表在設定的評鑑指標中獲得滿分。

針對代表性問題，陳冠廷在頒獎典禮上表示，民意代表必須優先替選區民眾發聲，即使部分政策可能受到專家學者批評，但人民的意志就是代表的責任，縱使面臨問政批評，也會堅持為民發聲的立場。

對於未來的工作方向，陳冠廷承諾將持續關注外交國防議題，為台灣走向世界把關，同時積極為嘉義地方爭取更多資源和建設，守護嘉義鄉親權益。

陳冠廷表示，公督盟的評鑑工作讓立委們有機會被看見與被鼓勵，這些評鑑不只是成績單，更是責任的提醒，他將繼續堅持認真問政，不辜負鄉親的信任與期許。

 
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