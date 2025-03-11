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梅山纜車與太平滑索同步推進　嘉義山區觀光進入新紀元

▲▼ 嘉義山區觀光雙軸線成形　梅山纜車與太平滑索同步推進 。（圖／立委陳冠廷服務處提供）

▲嘉義山區觀光雙軸線成形，梅山纜車與太平滑索同步推進 。（圖／立委陳冠廷服務處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

推動嘉義梅山「太平四村及周邊觀光環境整備計畫」獲得重大進展，民進黨立法委員陳冠廷表示，觀光署已評估興建「梅山纜車」的可行性，同時由阿里山國家風景區管理處啟動「太平滑索」設計工作，兩大高空觀光設施將打造山區立體旅遊廊道，為嘉義山區觀光提供全新發展契機。

▲▼ 嘉義山區觀光雙軸線成形　梅山纜車與太平滑索同步推進 。（圖／立委陳冠廷服務處提供）

交通部觀光署近日舉辦「太平四村及周邊觀光環境整備計畫」梅山纜車第二次意見交流會，會中除確認海拔80公尺直達千米的「梅山雲端纜車」規劃進度，更宣布阿管處啟動「太平滑索」設計工作，

陳冠廷表示，梅山纜車採每段180度迴旋攀升設計，遊客可在20分鐘攀升過程中，透過全景車廂飽覽梅山茶園層疊景觀及嘉南平原晨昏光影變化，終點直抵生態導覽核心區。他強調，交通部觀光署已承諾採用「最小開發面積」工法，避免觸及梅山第一水資源保護區敏感地帶，將生態衝擊降至最低。

▲▼ 嘉義山區觀光雙軸線成形　梅山纜車與太平滑索同步推進 。（圖／立委陳冠廷服務處提供）

同步推進的「太平滑索」將設置於太平雲梯觀景平台，利用現有地形落差打造長約300公尺的滑降體驗，讓旅客能從高空俯瞰梅山太平天際線，增添嘉義山區觀光新亮點。這項設施與纜車相輔相成，將共同串聯太平雲梯周邊平台，形成完整遊憩系統。

梅山纜車計畫早於2023年9月被陳冠廷列為「嘉義山區觀光升級」主軸之一，目前規劃路線為從舊梅山國小至太平雲梯，全長約5公里。陳冠廷指出，該計畫不僅能緩解太平雲梯36彎道路的交通壓力，更能串聯大阿里山區的太平雲梯、奮起湖、獨立山等景點，為地方帶來觀光與經濟效益。

▲▼ 嘉義山區觀光雙軸線成形　梅山纜車與太平滑索同步推進 。（圖／立委陳冠廷服務處提供）

為確保開發與生態保育並重，陳冠廷承諾將持續協調交通部、環保署、農業部等相關單位，確保計畫在環境影響評估與土地取得等關鍵議題上能順利推展，目標於2025年底完成可行性報告，最快2030年正式營運。

陳冠廷表示，太平雲梯自2017年營運後，每年已吸引百萬遊客，但也暴露出交通壅塞問題。梅山纜車及太平滑索的規劃，除了能分散遊客流量，更能帶動梅山、竹崎等鄉鎮的茶葉產業及老街文化升級。他呼籲各界共同努力，確保這兩項計畫能在安全、環保的前提下順利推動，為嘉義山區觀光帶來永續發展契機。

 
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