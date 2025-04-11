林園鳳芸宮海巡安平會香2天活動圓滿　黃偉哲親為各神明獻饌洗塵

▲4年1科「林園鳳芸宮海巡＆安平靈濟殿會香」，2025年首開夜宿安平之例，10日晚上台南市長黃偉哲與各宮廟主委齊聚，為眾神駐駕洗塵祀宴上香獻饌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

登錄為高雄市民俗無形文化資產-跨市廟會活動，每4年1科「林園鳳芸宮海巡＆安平靈濟殿會香」，2025年首開夜宿安平之例，並擴大結合全台北、中、南、東部縣市共計近50間宮廟參與的大型宗教活動，10日晚上台南市長黃偉哲與各宮廟主委齊聚，為眾神駐駕洗塵祀宴上香獻饌。

10日海上巡香船隊，夜泊於台南漁會前碼頭岸邊，夜空月遠星稀比不上船隻上霓虹閃爍的人間繁華，安平港邊真是越夜越美麗！

據了解，本次「林園鳳芸宮海巡＆安平靈濟殿會香」，安平地區的主角雖是靈濟殿，但安平的主要廟宇開台天后宮、觀音亭等將其重視為安平區重大的宗教活動，這兩間廟也全力投入，安平天后宮除提供廟埕供來訪者眾神明過夜，也安排來訪信眾在香客大樓住宿及接待宴等，更發動安平10角頭廟、楠西聖濟宮等代表搭船前往海上接駕，循海上香路迎來高雄林園鳳芸宮媽祖及其他廟宇的眾神。

會香的團隊於10日中午抵達安平，眾人用餐後略為休息，於下午4 時30分許，開始從安平靈濟殿出發，前往安平開台天后宮方向遶境，途經安平觀音亭會香，晚上6時，神轎會香後停轎駐駕於天后宮廟埕龍虎爿。

高雄林園鳳芸宮媽祖、祀典大天后宮媽祖、林園靈帝殿何府千歲進駐大殿內殿前供桌安座，安平道壇高功道長王泓儒主法，並台南市長黃偉哲擔任主獻官、安平開台天后宮盧友禮主委擔任正獻官、安平靈濟殿主委何志章擔任右正獻官、林園鳳芸宮主委李金正擔任副獻官，進行上疏禮讚獻供，接著恭立於廟埕祀宴席前，由安平開台天后宮主委盧友禮與靈濟殿主委何志章、各宮廟主委行上香禮，向眾神獻饌於晚間7時進行啟筵慶宴科儀。

林園鳳芸宮海上巡香團隊11日上午8時許從安平開台天后宮團拜辭駕啟程回航，於9時準時啟航；由水僊尊王船號擔任先鋒船、緊接著為保生大帝座船、福德正神座船護駕，林園鳳芸宮媽祖、靈帝殿何府千歲坐鎮主帥船，所有船隻依次序航出安平海域，安平開台天后宮、安平靈濟殿於碼頭邊揮手送行，期待4年後再見。