黃偉哲與台南外籍生共同歡慶開齋節　促進雙方文化交流

▲中華醫事科技大學11日舉辦「歡慶開齋嘉年華活動」及「東南亞美食體驗工作坊」，台南市長黃偉哲也特別出席同慶。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



中華醫事科技大學11日舉辦「歡慶開齋嘉年華活動」及「東南亞美食體驗工作坊」，台南市長黃偉哲也特別出席同慶，黃偉哲市長表示，開齋節對穆斯林朋友十分重要，期盼藉由類似活動將節日的歡樂分享給台灣以及世界各地的朋友，雙方進行充分文化交流，並希望外國朋友們在台南生活都能夠自在幸福。

開齋節是全球穆斯林慶祝齋戒月結束的節日，也是新一年的開始，對穆斯林而言具有極重要的意義。台南市的移工共有62001人，其中印尼籍移工就有20334人占了3成，大部分印尼籍移工主要信奉伊斯蘭教。

市長黃偉哲在揭幕儀式上表示，本活動不僅是對穆斯林文化的尊重與包容，更是一次促進不同文化間交流的機會。他特別感謝主辦單位中華醫事科技大學以及各相關單位大力支持，並期望藉由這次活動認識不同的節慶文化，促進更多文化上的交流。

活動由華醫太鼓社熱鬧開場，接續各種印尼舞蹈表演及開齋祈福飯儀式，現場邀請來自崑山科技大學、南台科技大學、台南應用科技大學的外籍學生們，一同體驗DIY東南亞美食活動。

勞工局長王鑫基表示，「境外生訪視關懷服務」是該局首創和內政部移民署結合的服務模式，除了外籍生實習工讀等勞動權益的維護外，亦希望藉由本活動提供更多元的文化體驗，讓本國和外國人能更深入了解穆斯林文化，也使印尼籍外國生一解思鄉之情，讓移工、外籍學生都能感受到台南的溫暖。