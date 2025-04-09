犯罪46次！金門3遊艇暗夜出海走私遭查緝　12船員被判刑

▲我國3艘遊艇和大陸船隻走私貨物，被逮個正著。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門地檢署接獲海洋委員會海巡署艦隊分署第九海巡總隊情資，有我國3艘船舶未經許可駛離金民地區禁（限）制水域而進入大陸地區海域，3艘船上共有12人，並與陸籍船舶併靠接駁貨物，經本署席時英檢察官指揮該總隊偵辦後，陸續執行搜索、扣押等偵查作為，並向福建金門地方法院聲請簡易判決處刑，於4月2日一審將12名船員依共同犯船舶未經許可航行至大陸地區罪，各處2至6月徒刑，扣案3艘遊艇均沒收。

據了解，涉案黃男等12人均知悉中華民國船舶未經主管機關許可，不得航行至大陸地區，仍未經主管機關許可，擅自駕駛中華民國船舶航行至大陸地區，由許、謝、黃姓男子於去年11月14日21時29分許駕駛3遊艇，各搭載3名男子，將電子品產、保健食品及民生用品等貨物夾藏至3艘遊艇密艙內，自金門縣青嶼泊地陸軍E22據點出海，分別於同日22時19分、同日22時13分、同日22時19分航出禁限制水域，並抵達大陸地區福建省漳州市龍海區鎮海角3.79浬處海域，而未經許可航行至大陸地區。

接著由大陸地區楊姓男子駕駛附載大陸另3人的陸籍無名船併靠，將原載運的貨物，搬運至陸籍無名船。海洋委員會海巡署艦隊分署第九海巡總隊之巡防艇接獲巡防區通報，以雷達鎖定上開3艘遊艇，並尾隨跟蹤航行，見其等與陸籍船隻有前揭併靠情事，遂到場處理，上開4艘船舶見巡防艇到場，即四散逃離現場，海巡人員於同日23時52分許，緝獲上開陸籍無名船，並扣得遊艇原載運的私運物品。

據查，扣押的3艘遊艇均設置有「密艙」空間規避海巡機關檢查，並供作未經許可航行至大陸地區等犯罪使用之工具，總計次數高達46次，足見3艘遊艇為長期、頻繁供犯罪使用的工具，此外，船上12名船員也經金門地院審理，依共同犯船舶未經許可航行至大陸地區罪，各處2至6月徒刑，扣案3艘遊艇均沒收。可上訴。