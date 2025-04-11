「不玩抖音」竟遭同學霸凌！　國中妹書包被倒水、拉群組飆罵

▲女網友透露自己國二的女兒因「不玩抖音」而被同學霸凌。（示意圖／翻攝Pexels）

文／CTWANT

日前一名女網友透露自己國二的女兒因「不玩抖音」而被同學視為異類、進而遭到孤立與言語攻擊，甚至人身霸凌的經過，讓她相當心疼，引起眾多網友熱議。

該名女網友在Dcard以「女兒不玩抖音被霸凌」為題發文表示，女兒自國一起便因未使用抖音（TikTok）與同儕話題不同，遭到班上多位同學嘲笑「土」、「住山洞」、「跟不上時代」。即便女兒曾努力嘗試融入，包括在出遊時主動提出協助拍攝影片，卻因不願出鏡跳抖音舞，反而成為同儕排擠的對象。

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原PO無奈地說，「她一開始不敢告訴我們，只是因為怕我們擔心，也怕我們不相信她」，原PO指出，女兒曾短暫下載抖音嘗試了解，但最終因興趣不合選擇刪除，沒想到卻被視為不合群，遭遇更嚴重的霸凌，包括課堂分組被排除、課本被藏起導致受罰、課間遭踢桌子，甚至在網路上被拉群組集體謾罵。

更令人心痛的是，班導在原PO女兒向其反映後，僅於班會時間提醒同學們「抖音可以適度放鬆」，並未正面處理霸凌問題。結果反讓施暴學生認為女學生「告狀」，開始進一步報復，甚至將早餐與水倒入她的書包中，嚴重侵犯其人身與財物。

直到轉學前夕，家長親自出面要求學校處理，班導才通知部分施暴學生的家長。有些家長在看到受害者母親提供的網路截圖證據後才願意道歉，但也有家長起初否認並指控女學生「編造故事」，「我把他們在IG群組拉群，罵我女兒的截圖給他們看後，才不情不願和我們道歉」。

原PO也詢問女兒為什麼拖到後面才和家長講，「她說不想讓我擔心，也怕我不相信她，因為她也覺得不玩抖音被霸凌很荒謬，所以她自救先嘗試融入，事情無法解決再去找班導，我聽了真的很心痛，幫女兒辦理好轉學後，我一直陷入為什麼我會無法讓女兒信任和無法保護女兒的自責感，更無法理解為什麼僅僅只是女兒和他們的興趣不一樣，就會被當成異類對待」，對自己未能早日察覺女兒的痛苦感到自責。

貼文曝光後，不少網友紛紛留言表示，「原來現在正常的人反而會被排擠嗎⋯希望妳女兒到新學校能交到知心好友！」、「幸好有換學校，一堆猴子，連對方家長都有問題」、「感覺是環境跟人的問題，真的扯到爆，我國小國中高中的時候，完全沒有手機、沒有追星，LINE到上大一才辦，會覺得很多時候聊不到一起，但不會因此被霸凌！希望你女兒之後換新環境會很開心」。

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