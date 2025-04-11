共諜風波惹議！妻怒「疑霸凌」　徐巧芯6度鞠躬：道歉幾次都願意

▲徐巧芯90度鞠躬道歉。（圖／攝影中心翻攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨立委徐巧芯日前誤稱國安會秘書長吳釗燮一名「何姓助理」是共諜，還在社群上公布長相，讓被誣指為共諜的何員妻子氣炸嗆「一定要罷免徐巧芯！」，昨日也透露徐巧芯私下要求索取她先生的電話，質疑「是施壓霸凌」。對此，徐巧芯今（11日）受訪時強調，她絕對沒有想要霸凌，是希望可以親自致電道歉，「被誤會是施壓我很遺憾」。短短受訪時間，更一連鞠躬6次致歉。

徐巧芯提到，在上次曝光該事件前有查證該事件，但沒想到有同名同姓的人，晚間他也與外交部長林佳龍親自致歉，接受媒體訪問時他也多次道歉；關於何太太覺得他詢問當時人電話是要施壓，但是其實是誤會，他是希望可以親自致電道歉展現誠意，「被誤會是施壓我很遺憾」。

徐巧芯提到，若何太太覺得他道歉很假的話，「我願意再道歉，直到她滿意為止」，語畢後，徐巧芯90度彎腰鞠躬，時間更長達10秒。徐說，希望她的道歉可以讓何太太知道她的道歉是真的。

至於何太太指出將提出告訴，徐巧芯再說，她尊重家屬提告，「給家屬困擾我很抱歉」。徐說完又再次鞠躬。徐再說，此次事件證明查證當中有所疏漏，但她絕對沒有要霸凌，「如果何太太覺得不夠，我還可以再道歉第三次」說完後又再鞠躬說，「我的道歉是真誠的」。

徐巧芯說，她不知道到底要道歉幾次才可以，親自的道歉她覺得是比較負責任的處理方式，但卻被認為說這是假的道歉，不管要幾次的鞠躬她都非常的願意。說完又再次鞠躬，「希望後續能盡快偵辦，查的水落石出」。語畢後徐巧芯做出第6次鞠躬。

