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寵物友善入園抽好禮活動圓滿落幕！　抽出4四千元寵物推車

▲「寵物友善入園抽好禮」活動，由文化局代理局長林韋旭，親自抽出眾所矚目的最大獎項，即價值4千元的「寵物推車」，以及其他多項寵物實用好禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「寵物友善入園抽好禮」活動，由文化局代理局長林韋旭，親自抽出眾所矚目的最大獎項，即價值4千元的「寵物推車」，以及其他多項寵物實用好禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市文化局自2025年2月起推出「寵物友善入園抽好禮」活動，每週皆提供多項寵物好禮進行抽獎，9日下午由文化局代理局長林韋旭親自抽出眾所矚目的最大獎項，即價值4千元的「寵物推車」，以及其他多項寵物實用好禮，請大家快上藝遊台南粉絲專頁，確認自己是否為幸運得主。

市長黃偉哲表示，本次文化局「寵物友善入園抽好禮」活動，因應現代社會對寵物友善環境的需求，結合文化與寵物友善理念，打造一個適合遊客與毛小孩共同參與的空間，推廣寵物友善環境之文化園區，除了提升社會對動物的關懷意識，也強化對台南文化體驗的多元性，鼓勵飼主與毛小孩一同走進文化園區，享受歷史與自然的美好。

▲「寵物友善入園抽好禮」活動，由文化局代理局長林韋旭，親自抽出眾所矚目的最大獎項，即價值4千元的「寵物推車」，以及其他多項寵物實用好禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

活動自開始舉行以來，全國毛小孩與特寵家庭即熱情參與，參與人數截至最後一週有逾五百多位民眾參加，不僅提升全國民眾對文化景點的關注，也成功塑造友善寵物空間的城市形象。

文化局代理局長林韋旭表示，「寵物友善入園抽好禮活動」雖然暫時告一段落，但文化局推廣寵物友善的行動並不會結束。未來將持續規劃更多結合文化與寵物友善的創意活動，推廣寵物親近文化資產、共享城市之美。

文化局表示，隨著活動圓滿落幕，文化局也將針對活動成果與民眾回饋，進行調整與改善，期望在未來打造出更多兼具趣味、教育與友善理念的活動，讓台南成為真正「寵物與人共融」的文化城市。

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