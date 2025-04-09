【廣編】優渥設計攜手台中銀行推出幸福裝修貸款專案　一站式服務輕鬆打造專屬美好居家

▲優渥設計攜手台中銀行，推出幸福裝修貸款專案，為消費者輕鬆打造專屬美好居家。

圖、文／優渥設計提供

受限貸令影響，近來許多消費者在裝潢預算上出現緊縮，裝修計畫也因此延後或縮減。優渥設計觀察到，儘管資金壓力增加，大家對理想居家的期待仍不曾減少。為了協助更多人無負擔實現理想生活，優渥設計特別攜手台中銀行，推出「幸福裝修貸款專案」，以設計結合金融服務，打造更輕鬆安心的裝修體驗。

此次透過跨界合作，提供從空間設計到資金支援的一站式服務。凡透過優渥設計預約諮詢，即可享有免費到府丈量與專屬提案，並可申辦「幸福裝修貸款」，享年利率最低0.88%、最高貸款額度達百萬元。為回饋消費者，「幸福裝修貸款專案」整合多重裝修好禮，讓裝修過程變得輕鬆愉快。凡完成線上預約裝修諮詢，即可獲得專屬實用好禮；到店消費依據金額還可再享設計師精選家居品，為空間增添質感巧思。若成功申辦貸款並達指定金額，還能享有優渥設計驚喜加碼的加贈禮遇，實現理想居家同時，收穫更多裝修樂趣。



此外，即日起至2025年5月4日止，優渥設計推出「免費設計規劃・挺你住進北歐夢想家」活動，凡購買系統家具可享滿額贈購物金；實木傢俱滿萬送千再享九五折優惠；沙發、床墊、木地板等多樣商品同步祭出限時折扣，還可搭配刷卡分期零利率輕鬆入手。活動詳情請上優渥設計官網查詢：www.uwood.com.tw。

