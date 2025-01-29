　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

毛小孩也瘋狂！春節連假寵物也趴走　高雄「7座寵物公園」一次看

▲▼春節連假毛小孩也瘋狂！高雄「7座寵物公園」一次看。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市政府積極打造寵物友善環境，目前已完成七座寵物專用公園。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府積極打造寵物友善環境，目前已完成七座寵物專用公園，讓市民和毛小孩共享愉快的遊樂時光。這七座公園分別為苓雅區的中正公園、岡山區的公五公園、楠梓區的創新公園、仁武軍備局西營區、鳳山區的中山公園，以及前鎮區的公13公園，而岡山區的第二座寵物公園──岡山公園，也在去年底前完工啟用，再添ㄧ座寵物專用遊樂設施公園。

為推動寵物友善城市的理念，高市府積極推動寵物活動區建置，於各處寵物公園入口處設置園區導覽告示牌，引導民眾攜帶寵物寶貝進入園區。

▲▼春節連假毛小孩也瘋狂！高雄「7座寵物公園」一次看。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄七座寵物專用公園，讓市民和毛小孩共享愉快的遊樂時光。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼春節連假毛小孩也瘋狂！高雄「7座寵物公園」一次看。（圖／記者賴文萱翻攝）

大小犬活動區特別分開設置，避免犬隻進入園區互鬥咬傷情形，更設置圍網、大小涵洞、獨木橋、休憩座椅、垃圾袋箱、景觀高燈、告示牌、入口意象等設施，提供飼主陪伴寶貝寵物一起玩樂及休憩，增進互動及培養感情。

此外，為了確保環境整潔，還設置了狗便桶及撿便袋，方便飼主隨手清理寵物的排泄物。高雄各處寵物公園開放以來，吸引許多市民朋友造訪，並主動上網評論推薦，佳評如潮。

▲▼春節連假毛小孩也瘋狂！高雄「7座寵物公園」一次看。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄七座寵物專用公園，讓市民和毛小孩共享愉快的遊樂時光。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼春節連假毛小孩也瘋狂！高雄「7座寵物公園」一次看。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市工務局公園處進一步說明，寵物犬活動區大小位置依據公園面積及使用狀況等條件設置，提供綠地空間，並藉由園內既有喬木林蔭茂密，形成天然遮陰效果，提供飼主及寶貝寵物舒適通風活動場域，考量夜間民眾使用，活動區內增設夜間照明設備，入口意象可為寵物寶貝及主人拍照打卡，大小狗狗穿梭涵洞，跑跳於波浪板涵洞間，飛奔意象美不勝收。

公園處也提醒民眾，帶毛小孩到寵物公園玩耍時，於活動區外記得仍需繫狗鍊，採取適當防護措施，減少對他人的影響，並共同維護環境整潔，隨手清理狗便，千萬別對牠「屎亂終棄」。

▲▼春節連假毛小孩也瘋狂！高雄「7座寵物公園」一次看。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄七座寵物專用公園，讓市民和毛小孩共享愉快的遊樂時光。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼春節連假毛小孩也瘋狂！高雄「7座寵物公園」一次看。（圖／記者賴文萱翻攝）

經常帶著毛孩到寵物公園放電的洪小姐，對於市府積極增設寵物公園表達支持與肯定，也希望所有使用者共同守護每一處寵物公園，發現稍有髒亂能夠不吝伸出援手清潔，讓每位飼主與寵物都能享受愉快的時光。並務必隨時注意毛孩身體狀況，適度休息、補充水分，一起打造潔淨優質、讓毛小孩安全活動的友善環境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
除夕夜撞衫！他們比「1手勢」台灣人都懂　網讚：無聲的默契太酷
過年走春拜廟「4禁忌」！專家示警：不慎觸犯恐破財
被電桿擋路！地主求償631萬　贏了只獲賠22元
阿伯除夕命中藍寶堅尼！　網笑：刮到牛
潘慧如開店賠千萬！　一直在燒積蓄

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

機車騎士開心環島　警熱情招待不忘交通安全宣導

台東縣府社會處年初一備熱食　邀街友呷平安+禦寒三寶度嚴冬

毛小孩也瘋狂！春節連假寵物也趴走　高雄「7座寵物公園」一次看

霧峰農會逆襲！靠「農民救星」影片爆紅網路吸百萬流量

台中太平張氏家族傳統家宴　500族人回娘家團聚

雲林福興宮搶頭香創紀錄　兄弟檔連兩年奪「頭香狀元」

除夕夜赴基隆慶安宮參拜　副市長邱佩琳祈求市運昌隆

台東男子不明原因放火燒車　車輛全毀車內無人

鎮瀾宮今年頭香王不一樣！巨大機械技師「蛇進來」抱走1.8萬金媽祖

接送旅客注意！臨停3分鐘↑就罰1200　高鐵左營站3月起科技執法

孕媽顧店幫選刮刮樂中頭獎　東勢30歲女喜捧200萬過年

嘉義火燒車！26歲媽買年貨獨留4歲兒　他從後廂爬出ICU搶救

英雄老闆無懼爆炸進電動車救4童　還原經過「就是賭」：燒到也要救

嘉義火燒車！母獨留4歲兒　他從後車廂爬出ICU搶救

媽坐機車上測試貴賓犬反應　牠認出後激動飛撲撒嬌撞飛了手機XD

台東5.2地震！太麻里船筏瞬間消失畫面曝　水面漂浮下秒拖進海底

【熱情vs.冷靜】伯恩山犬狂蹭阿金討摸 牠淡定伸手摸摸超有愛～

柯文哲北所吃年夜飯！　除夕菜色「佛跳牆、火鍋」

漏接飛盤秒被別的狗搶走　美國惡霸犬一臉擔心：偶的飛盤～

小草北所外隔空圍爐陪柯文哲　陳佩琪連2天到場感謝支持者！

機車騎士開心環島　警熱情招待不忘交通安全宣導

台東縣府社會處年初一備熱食　邀街友呷平安+禦寒三寶度嚴冬

毛小孩也瘋狂！春節連假寵物也趴走　高雄「7座寵物公園」一次看

霧峰農會逆襲！靠「農民救星」影片爆紅網路吸百萬流量

台中太平張氏家族傳統家宴　500族人回娘家團聚

雲林福興宮搶頭香創紀錄　兄弟檔連兩年奪「頭香狀元」

除夕夜赴基隆慶安宮參拜　副市長邱佩琳祈求市運昌隆

台東男子不明原因放火燒車　車輛全毀車內無人

鎮瀾宮今年頭香王不一樣！巨大機械技師「蛇進來」抱走1.8萬金媽祖

接送旅客注意！臨停3分鐘↑就罰1200　高鐵左營站3月起科技執法

「熱休克」年奪上萬命！醫示警「5族群」泡湯小心

過年走春台中、南投療癒系秘境　看全台唯一瀑布景觀、浪漫落羽松

機車騎士開心環島　警熱情招待不忘交通安全宣導

新北點將／國民黨2026不能輸的壓力！　李四川出線呼聲高

破曉後突然冒出！小小漁港擠滿300多家攤商　開箱日本最大朝市

許孟哲台南拍戲「飯店廁所傳小孩笑聲」　開門反轉真相超暖

他求過年Switch多人「感情殺手遊戲」　全場推1款：被記恨5年

冠豪豬享用「草莓龍蝦」　壽山動物園年味濃老虎嗨玩「貓草鞭炮」

除夕夜撞衫！他們比「1手勢」台灣人都懂　網讚：無聲的默契太酷了

台東縣府社會處年初一備熱食　邀街友呷平安+禦寒三寶度嚴冬

嘉義火燒車！26歲媽買年貨獨留4歲兒　他從後廂爬出ICU搶救

地方熱門新聞

技師搶鎮瀾宮頭香　抱走1.8萬金媽祖

高雄11處熱門景點小心！警加強交通執法

港務公司今年招考228人　起薪最高5.6萬

福興宮史無前例　兄弟檔連兩年奪頭香

高鐵左營站「3／1啟用科技執法」

台東男子不明原因放火燒車

台中太平張氏家族傳統家宴500族人回娘家

蛇年2方位有利升官發財

除夕夜赴基隆慶安宮參拜　邱佩琳祈求市運昌隆

邱智呈返台東過年　年初一感恩餐會

關山鎮長連3年除夕跟隨垃圾車　力挺清潔隊員辛勞

「霧農大叔」介紹黑翅鳶獲百萬流量

汽車大廠捐贈高科大車輛系汽車教具培育人才

跟著在地達人體驗花東　好玩好吃好行口袋名單曝

更多熱門

相關新聞

網購醫材不踩雷　善用「安心三步驟」

網購醫材不踩雷　善用「安心三步驟」

科技進步現在只要滑手機、敲鍵盤、動動滑鼠，就能在網路上購買生活中的醫療器材產品，例如ok繃、隱形眼鏡盒、智慧手環、餵藥器、噴霧器等，但這些產品是合法的嗎? 高雄市政府衛生局提醒，選購醫療器材時應遵循「醫材安心三步驟」：一認、二看、三會用，確保自身財產健康。

陳其邁除夕賀年120秒影片　親揭心內話

陳其邁除夕賀年120秒影片　親揭心內話

吉伊卡哇太夯　業者賺盜版黑心錢挨告

吉伊卡哇太夯　業者賺盜版黑心錢挨告

新北寵物圖書館春節同樂會　攜毛孩共度佳節過新年

新北寵物圖書館春節同樂會　攜毛孩共度佳節過新年

馬爾濟斯寄宿死亡　竟疑是老鼠藥中毒

馬爾濟斯寄宿死亡　竟疑是老鼠藥中毒

關鍵字：

寵物友善高雄市政府寵物公園寵物活動高雄市政府工務局

讀者迴響

熱門新聞

UNIQLO「超夯外套」大砍1100元　粉絲手刀瘋搶

快訊／劉雨柔初一喜宣布「懷孕了」！

除夕夜傳「竹科瞬間壓降」　工程師嚇到丟碗筷回廠

即／錢錢蛇進來！大龍峒保安宮「國運籤」出爐

第一次過夜！她抱又摸「曖昧男0反應」　老司機秒懂

即／台南市區4店面年初一全燒毀　恐怖「黑龍捲」曝

即／台中走春景點驚見2屍　1男與法鬥死在車內

返鄉顧家庭　林政賢轉當職業軍人

釜山航空176人班機起火狂燒！驚悚現場畫面曝

快訊／南鯤鯓國運籤抽出了！

台北回高雄開11小時　他怒「台灣交通真爛」！網罵活該

東洋乳神天木純新年放送南半球

儀表板亮「咖啡杯」要回廠維修？

白沙屯媽祖「四季籤」除夕出爐　稻豆瓜海籤揭蛇年運勢

獨／除夕炸裂！陳子豪應援舞美女總監也離開中信

更多

最夯影音

更多

孕媽顧店幫選刮刮樂中頭獎　東勢30歲女喜捧200萬過年

嘉義火燒車！26歲媽買年貨獨留4歲兒　他從後廂爬出ICU搶救

英雄老闆無懼爆炸進電動車救4童　還原經過「就是賭」：燒到也要救

嘉義火燒車！母獨留4歲兒　他從後車廂爬出ICU搶救

媽坐機車上測試貴賓犬反應　牠認出後激動飛撲撒嬌撞飛了手機XD

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面