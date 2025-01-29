毛小孩也瘋狂！春節連假寵物也趴走　高雄「7座寵物公園」一次看

▲高雄市政府積極打造寵物友善環境，目前已完成七座寵物專用公園。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府積極打造寵物友善環境，目前已完成七座寵物專用公園，讓市民和毛小孩共享愉快的遊樂時光。這七座公園分別為苓雅區的中正公園、岡山區的公五公園、楠梓區的創新公園、仁武軍備局西營區、鳳山區的中山公園，以及前鎮區的公13公園，而岡山區的第二座寵物公園──岡山公園，也在去年底前完工啟用，再添ㄧ座寵物專用遊樂設施公園。

為推動寵物友善城市的理念，高市府積極推動寵物活動區建置，於各處寵物公園入口處設置園區導覽告示牌，引導民眾攜帶寵物寶貝進入園區。

▲▼高雄七座寵物專用公園，讓市民和毛小孩共享愉快的遊樂時光。（圖／記者賴文萱翻攝）

大小犬活動區特別分開設置，避免犬隻進入園區互鬥咬傷情形，更設置圍網、大小涵洞、獨木橋、休憩座椅、垃圾袋箱、景觀高燈、告示牌、入口意象等設施，提供飼主陪伴寶貝寵物一起玩樂及休憩，增進互動及培養感情。

此外，為了確保環境整潔，還設置了狗便桶及撿便袋，方便飼主隨手清理寵物的排泄物。高雄各處寵物公園開放以來，吸引許多市民朋友造訪，並主動上網評論推薦，佳評如潮。

▲▼高雄七座寵物專用公園，讓市民和毛小孩共享愉快的遊樂時光。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市工務局公園處進一步說明，寵物犬活動區大小位置依據公園面積及使用狀況等條件設置，提供綠地空間，並藉由園內既有喬木林蔭茂密，形成天然遮陰效果，提供飼主及寶貝寵物舒適通風活動場域，考量夜間民眾使用，活動區內增設夜間照明設備，入口意象可為寵物寶貝及主人拍照打卡，大小狗狗穿梭涵洞，跑跳於波浪板涵洞間，飛奔意象美不勝收。

公園處也提醒民眾，帶毛小孩到寵物公園玩耍時，於活動區外記得仍需繫狗鍊，採取適當防護措施，減少對他人的影響，並共同維護環境整潔，隨手清理狗便，千萬別對牠「屎亂終棄」。

▲▼高雄七座寵物專用公園，讓市民和毛小孩共享愉快的遊樂時光。（圖／記者賴文萱翻攝）

經常帶著毛孩到寵物公園放電的洪小姐，對於市府積極增設寵物公園表達支持與肯定，也希望所有使用者共同守護每一處寵物公園，發現稍有髒亂能夠不吝伸出援手清潔，讓每位飼主與寵物都能享受愉快的時光。並務必隨時注意毛孩身體狀況，適度休息、補充水分，一起打造潔淨優質、讓毛小孩安全活動的友善環境。