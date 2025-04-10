快訊／反制好萊塢電影！　陸國家電影局：適度減少美國影片進口數量

▲大陸出手反制好萊塢電影。（圖／CFP）

記者任以芳／北京報導

美國對華加徵關稅一事是否會影響到美國電影進口。大陸國家電影局發言人今（10）日表示，美國政府對中國濫施關稅的錯誤行徑，勢必會令國內觀眾對美國影片好感度進一步降低。

發言人稱，「我們將遵循市場規律，尊重觀眾選擇，適度減少美國影片進口數量。」中國是全球第二大電影市場，我們始終堅持高水平對外開放，將引進世界更多國家優秀影片，滿足市場需求。

面對美國「極限施壓」，大陸商務部新聞發言人今明確表態，如果美方升級關稅措施落地，中方將堅決採取反制措施維護自身權益；如果美方一意孤行，中方必將「奉陪到底」。

關於具體對美關稅反制措施，先前大陸官媒《新華網》自媒體「牛彈琴」在社交平台發布影片釋出中方出6大招。第一，鑑於近期美方霸凌行徑，中方正考慮大幅加徵美國大豆、高粱等農產品關稅。

第二，鑑於美國頻繁爆發禽流感，相關方面強烈建議中方，禁止進口美國禽肉，確保中國人民食品安全。第三，暫停中美芬太尼合作；美方無視中方出於人道主義的幫助，還各種抹黑、甩鍋、推責，已嚴重損害中美芬太尼合作的基礎。

第四是服貿領域反制措施。消息人士透露，這包括限制美國公司參與採購、限制展開法律諮詢等業務合作。文章稱，美國對中國服務貿易長期順差，美國政府所謂「對等關稅」，無疑給美國當下擁有巨額順差的服務業出口帶來嚴重危機。

第五，禁止進口美國電影。報導稱，據有關專家透露，鑑於美方威脅升級對中關稅，有關部門正在研究減少、甚至禁止進口美國電影。

第六，調查美企在中國的知識產權獲益情況。據消息人士透露，鑑於美相關企業在中國獲得巨大壟斷利益，有關部門研究對上述情況開展調查。

根據上述六大招，中國國家電影局已經釋出第五招，針對美國好萊塢電影適度「減少」進口數量。據了解，中國政府每年只容許進口20部好萊塢分帳大片（blockbuster），之後會以多少比例減少，尚未有進一步說明。