朝野應對關稅戰罷免踩煞車？　朱立倫：民眾清楚誰是為政黨之私

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

美國總統川普宣布對等關稅政策，閣揆卓榮泰等內閣團隊仍參與民進黨「人民是頭家」下鄉宣講，政院解釋宣講是由主辦單位邀請且內容已定。國民黨主席朱立倫今（10日）召集藍營縣市首長發布聯合聲明，其中喊話國難當頭，執政黨應全力應變，停止政治內耗，被指呼籲執政黨對大罷免踩煞車。朱立倫會後受訪表示，民眾看朝野政黨，都清楚誰心中只有權力跟政黨之私。

國民黨今日晚間召開「縣市長聯合對策會議」，黨主席朱立倫邀集藍營縣市首長與會，會後發表共同四項聲明強調紓困優先，要求政院將補貼擴大規模到兩千億；第二項，開放國際觀光客一個月免簽證、開放陸客來台觀光，促進地方消費；第三項，政府應啟動赴美談判，組成赴美採購團，團員應包含中央、地方代表以及企業人士；第四項，國難當頭，執政黨應全力應變，停止政治內耗，籲請總統召開國是會議，邀請朝野政黨領袖、縣市首長、產業代表及學者專家，共商對策。

▲朱立倫召集藍營縣市長聯合對策會議。（圖／記者林敬旻攝）

被問到台灣正受關稅衝擊，是否呼籲執政黨停止大罷免，朱立倫說，所有問題民眾都看在眼內，關稅戰只是第一戰，接下來還有大幅增加國防預算、匯率戰跟美債問題，這每項都是重大挑戰，要全心全意為民眾面對問題、解決問題，民眾看朝野政黨，都清楚誰心中只有權力跟政黨之私。

，國民黨一定為全民福祉努力。

至於賴清德對吳介民所提「脫中入北」的新趨勢大表贊同，認為是正面方向，朱立倫說，今天很多人說賴的發音奇怪，應該是「脫中入美」，台灣等於是現在貿易戰略，除了美國、歐盟、東南亞跟大陸市場缺一不可，全球化供應鏈的合作，依美抗中對未來經貿戰略會不會產生壓力或風險，這是所有企業都要面臨的挑戰，每個市場都很重要，每個貿易夥伴都是夥伴，要幫台商找新出路，而非幫台商找新障礙。

