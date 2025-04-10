國民黨15縣市長共商關稅對策　謝國樑喊話朝野團結形成台灣共識

▲國民黨主席朱立倫召集藍營縣市長聯合對策會議。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨主席朱立倫10日召集藍營執政縣市首長赴國民黨智庫「縣市長聯合對策會議」，各縣市長齊聚一堂共商，會後，黨主席朱立倫發表聯合聲明，呼籲政院將補貼擴大規模到2000億等；基隆市長謝國樑提到，要跟美國談判台灣內部一定要有共識，呼籲朝野一定要團結，不分黨派形成真正台灣共識。

國民黨今日晚間6點半召開「縣市長聯合對策會議」，基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、新竹縣長楊文科 、苗栗副縣長邱俐俐、台中市長盧秀燕、南投副縣長王瑞德、彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠、雲林副縣長謝淑亞、宜蘭縣長林姿妙、台東縣長饒慶鈴、花蓮縣長徐榛蔚、連江縣副縣長陳冠人皆出席。

會後朱立倫發表共同聲明強調紓困優先，要求政院將補貼擴大規模到兩千億、開放國際觀光客一個月免簽證、開放陸客來台觀光，促進地方消費，呼籲還錢於民，每人發放現金１萬元等。

蔣萬安提到，今天凌晨看到川普針對對美關稅政策要暫緩90天，大家看似鬆了一口氣，但是不能鬆懈，大家反而應該利用這90天加緊整備、統整資源、積極協助受創的中小企業、勞工、弱勢家庭，今天早上參加行政院會，過去幾天也聆聽產業界的意見。國民黨今天最重要的共識，對於美國高關稅政策之下，受影響的產業、勞工、各方面的紓困，經費一定要提高到2000億元，對於受創產業，呼籲中央包括銀行不應該在這個時刻雨天收傘，對於勞工的補助應該及時到位，國民黨一定跟勞工朋友站在一起。

侯友宜說明，剛剛朱立倫已經把結論對外說明清楚，身為台灣每一份子，面對經濟最嚴峻的衝擊，大家應該共同面對、團結在一起，今天國民黨提出這樣的版本，希望大家集思廣益，來照顧受到衝擊的產業，以及未來可能會帶來的影響，大家應該齊心齊力，不斷調整步伐跟中央一起面對問題、解決問題，讓台灣度過這場最嚴重的經濟挑戰。

盧秀燕提到，今天她在台中備詢，但是還是專程趕上來開會，因為台灣是大家的台灣，當台灣發生重大危機時，大家一定要集思廣益救國家、救產業、救人民，化解危機，感謝國民黨聲明中有納入地方政府的聲音，以及產業的意見，希望大家一起加油。

張善政說明，台灣每個縣市的產業特性都不一樣，因此端出來的方案一定要符合每個產業的特性，每個縣市的產業都好好照顧，昨天基北北桃有開過會，今天下午桃園、苗栗、新竹也都有討論，剛剛朱立倫轉達的對策都有涵蓋到各縣市的需求，未來若落實的話，對各縣市一定會有相當大的幫助。

謝國樑則說，川普政府是可敬的貿易對手，不管是國際上的需求，或是他本身的特性就是談判，但談判就是朝野一定要有共識，才可以跟對手談判，如果執政黨行政院跟美方談判完，回到國內朝野無法共識時，那談判等於是全部付之一炬，呼籲朝野一定要團結，行政立法一定要團結，不分黨派形成真正台灣的共識，再跟美方好好談判，一起度過困難。

楊文科也說，現在面對的挑戰非常大，政府的談判要考量到全方位的整備，除了關稅，也要考量到軍備、國防預算、美債、匯率的問題，不能只從關稅切入，政府應該整體來考量，以蒼生為念；王惠美說，希望中央快建立平台，讓關稅進度讓大家可以放心，過程中行政院、立法院也要儘速成立協調的會議，儘速解決國難的問題。



