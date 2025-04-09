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南韓總統大選倒數！朝野兩黨啟動「初選程序」　李在明辭黨魁參選

▲▼尹錫悅喝酒。（圖／翻攝自韓網）

▲南韓前總統尹錫悅遭到罷免下台。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統尹錫悅去年12月緊急發布戒嚴，派遣軍警封鎖國會、試圖逮捕朝野主要政治人物，本月4日遭到憲法裁判所（憲法法院）罷免下台，南韓將於6月3日實施總統大選。對此，共同民主黨的李在明今（9）日辭去黨代表一職，正式投入參選程序；至於執政黨國民力量則陷入群龍無首的狀態，多名人選有意參選。

　＊共同民主黨

根據《韓聯社》，隨著尹錫悅遭到罷免下台，南韓將於6月3日實施總統大選，而共同民主黨（最大在野黨）國民力量（現執政黨）也投入選舉程序。在各項民調中持續保持大幅度領先的李在明，也於9日上午在最高委員會議上辭去共同民主黨黨代表一職，由黨院內代表朴贊大籌組選舉對策委員會，在擔任委員長後接手黨務。

李在明從2022年8月起擔任共同民主黨黨代表，並於去年8月改選時連任，為了能夠集中精力參選總統，決定辭去黨代表，暗示即將代表黨內參選總統。他表示，「過去3年來，身為黨代表的我做出一番成果，對此我非常感謝。如今，又再度展開新事業。」

▲▼李在明9日辭去共同民主黨黨代表、投入參選程序，由黨院內代表朴贊大暫執黨鞭。（圖／達志影像）

▲▼李在明9日辭去共同民主黨黨代表、投入參選程序，由黨院內代表朴贊大暫執黨鞭。（圖／達志影像）

▲▼李在明9日辭去共同民主黨黨代表、投入參選程序，由黨院內代表朴贊大暫執黨鞭。（圖／達志影像）

李在明提到，就任黨代表的3年來，黨內政治文化迎來巨大的改變，從被批評為「缺乏民主的民主黨」，到現在有許多國會議員問政時懂得做功課。同時，他也指出，自從美國總統川普公布對等關稅政策後，不僅南韓股價崩跌，就連韓元兌美元匯率也貶到超過1480韓元。

不過，李在明如今仍面臨「司法風險」，其中二審時獲判無罪的違反「公職選舉法」事件，由於檢方提出上訴，因此將由大法院（最高法院）進行三審。往後，李在明在參選總統的這2個月以內，恐將面臨首爾、京畿道水原市（法院）兩地跑的窘境。

韓媒《News1》指出，目前李在明面臨8起事件、總共5場官司訴訟，包括二審時獲判無罪的違反「公職選舉法」事件，以及教唆偽證（二審，首爾高等法院）；大庄洞、慰禮與柏峴洞、城南FC事件（一審，首爾中央地方法院）、雙鈴集團向北韓匯款事件（一審，水原地方法院）、濫用法人信用卡購物（一審，水原地方法院）。

▼李在明仍面臨多起官司訴訟。（圖／達志影像）

▲▼李在明仍面臨多起官司訴訟。（圖／達志影像）▲▼京畿道知事金東兗9日在仁川國際機場宣布參選總統。（圖／達志影像）

▲京畿道知事金東兗9日在仁川國際機場宣布參選總統。（圖／達志影像）

即便李在明在黨內擁有壓倒性的優勢，且在各項民調上大幅領先國民力量所推派的人選，但共同民主黨仍有「初選制度」，黨內其他派系（非李在明派）摩拳擦掌，包括京畿道知事金東兗、前國會議員金斗官，其中金東兗9日上午在仁川國際機場宣布參選，希望能靠經濟專家的形象獲得支持，而他也在之後搭機訪美，準備與美方就對等關稅進行談判。

報導指出，共同民主黨預計下周接受各候選人登記參加黨內初選，並於2周以內在4個區域（湖南、忠清、嶺南、首都圈、江原道、濟州島）完成地區巡迴競選，並於5月4日確定黨內所推派的總統候選人。

　＊國民力量

尹錫悅4日遭到憲法裁判所罷免下台，不僅成為南韓憲政史上繼2017年朴槿惠以後第二位遭到罷免的總統，事實上尹、朴同樣來自被歸類為保守派政黨的國民力量（新世界黨為其前身），因此黨內再度陷入群龍無首、四分五裂的混亂狀態，包括前雇用勞動部長金文洙、首爾市長吳世勳、大邱市長洪準杓、國會議員安哲秀皆表態投入參選。

因此，國民力量9日召開選舉管理委員會，預計本月14至15日接受黨內初選登記，經過書面審查後於16日發表初選人選，並預計在5月3日召開全黨大會確定代表黨內參選總統、迎擊李在明的人選。

▼南韓前雇用勞動部長金文洙。（圖／達志影像）

▲▼南韓前雇用勞動部長金文洙。（圖／達志影像）▲▼安哲秀8日在首爾光化門廣場李舜臣銅像前宣布參選。（圖／達志影像）

▲安哲秀8日在首爾光化門廣場李舜臣將軍銅像前宣布參選。（圖／達志影像）

其中，金文洙9日在國會發表大選出馬記者會，聲稱自己是唯一能夠代表黨內迎擊李在明的人選，他痛批李在明所代表的共同民主黨「親北韓、親中、反美、反企業」的政策只會動搖國家根基，而中國在國防安全與經濟層面帶來的威脅日益嚴重。至於遭到同樣來自黨內的洪準杓批評為「塔利班」，他則表示虛心接受。

首爾市長吳世勳則於9日發布新聞稿，表示即將於13日正式宣布參選第21屆南韓總統大選。

至於曾在2017年總統大選敗給文在寅的洪準杓，則預計11日辭去大邱市長一職、14日在首爾汝矣島發表參選宣言。洪準杓8日表示，一旦當選總統，他未來計畫將總統辦公室從目前的首爾市龍山區（原國防部大樓）重新遷回至青瓦台，認為目前尹錫悅所使用的總統辦公室是「咒術與迷信」、「獨裁專制」的象徵。

另外，先前曾有多次「宣布參選」經驗的國會議員安哲秀，也於昨（8）日在首爾光化門廣場李舜臣將軍銅像前發表參選宣言，是從政生涯中第4度投入總統選戰，他表示國民非常擔憂以李在明為首的民主黨掌控政權，聲稱自己比任何人還要清廉，且有助於發展人工智慧（AI）產業、解決醫療改革之亂。

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