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因應關稅衝擊！卓榮泰拍板延長繳稅期限　把握90天與美方有效談判

▲▼10日行政院會後，由發言人李慧芝、經濟部次長賴建信舉行記者會，轉述院長會中對對等關稅議題所做的裁示。（圖／記者湯興漢攝）

▲行政院發言人李慧芝主持行政院會後記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

美國總統川普對等關稅日前上路，經濟部今（10日）在院會中報告880億「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，院長卓榮泰裁示通過，且除了已宣布的支持計劃外，也請財政部比照新冠肺炎期間，延長5月開始的報稅期間，於適當時間提出相關報告。卓強調，川普宣布暫緩實施後，政府會把握90天機會與美國進行直接有效的談判。

針對經濟部今報告的880產業支持方案，院長卓榮泰裁示，川普總統宣布關稅措施調整，暫緩實施對等關稅90天，此期間實施10%關稅，近幾個月來，政府準備工作和評估，10%關稅也在推估範圍內。接下來90天政府會把握機會，與美國進行直接有效的談判，爭取國家最大利益，也維護產業競爭力。

卓榮泰說，面對全球經貿變局，賴清德總統已經提出五大策略，強化本國產業在全球多元佈局，請台美經貿小組持續推動五大策略，提升產業韌性，以立足台灣、加強佈局全球，加強美國及行銷全世界為重要方向。

卓榮泰提到，政府已提出因應美國關稅出口供應鏈支持方案，20項措施基本不變，請相關部會儘速研擬法制及預算作業，各項支持措施的具體申請辦法，預計在4月14日對外公布，並請各部會先行以相關預算以緩濟急，或是以第二預備金、信保基金、就安基金、農發基金的經費先行支應，並持續準備特別條例草案，特別預算規模及時程將視未來談判情勢發展，事實滾動檢討調整。

卓榮泰強調，政府已與產業界展開溝通，並將持續召開產業座談會傾聽業界心聲與需求，隨時解決問題，讓政策更符合需求，全力讓國家經濟穩定、產業發展穩定，國人生活安心。

另外，卓榮泰也說，美國對中國關稅已提高到125%，我國仍有多數台商在中國投資，院長也請相關部會了解在中國台商的各種需求，必要時給予全面協助。卓也請財政部比照新冠肺炎期間，延長5月開始的報稅期間，於適當時間提出相關報告。

最後，卓榮泰強調，經濟安全就是國家安全，維持國與國之間平衡穩定的經貿關係，有助於台灣在全球產業供應鏈中穩固的地位。

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