行政院會明報告880億支持方案　法制作業加速提出盼立院支持

▲美國總統川普。（圖／路透社）



記者陳家祥／台北報導

川普政府的對等關稅在台灣時間今（9日）中午12點01分正式上路，台灣將被徵收32%關稅，衝擊百工百業。行政團隊日前提出「9大面向、20措施880億元」支持方案，經濟部預計在10日院會做進一步報告；由於該筆經費將以特別預算方式提出，政院人士指出，後續如有涉及修法及立法工作，政府會加速提出。此外，六都市長預計也都將出席，共同為地方受影響的產業與勞工朋友發聲。

政院人士表示，行政院在4月3日凌晨獲知美國新關稅政策後，便即刻展開盤整，隨著美國宣布的版本調整因應措施，並在4日提出「9大面向、20項措施、總經費880億元」的我國出口供應鏈支持方案，有關後續如有涉及修法及立法工作，政府也會加速提出，希望能夠獲得立法院共同支持。

根據行政院日前提出的「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」報告，金融支持面包括貿易融資利息減碼預算120億、輸出保費優惠預算20億、外銷貸款優惠保證加碼預算60億、中小微企業貸款加碼預算50億。

提升產業競爭力部分，則有研發轉型補助預算200億、協助開拓多元市場爭取海外訂單預算100億，安定就業150億。

農業部分，貸款利率加碼補貼24億、強化外銷冷鏈體系47億、加速產業加值轉型25億、取得國內外標章或認驗證12億，以及開拓多元市場，擴大國內行銷活動22億、擴大海外行銷50億等。