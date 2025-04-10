盼中央隨情勢變化調整預算　陳其邁：若要追加相信國會也會支持

▲台南市長黃偉哲及高雄市長陳其邁出席行政院會。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

川普對等關稅新政9日上路後，今（10日）突宣布除去中國以外的國家可暫緩90天實施、僅先以10%稅率計算。高雄市長陳其邁今出席行政院會關心關稅應對，他表示，若要辦理追加減預算，「相信以現在包括幾位首長的支持，當然也一定有他們的影響力，相信國會也會全力支持行政院採取各項應變措施」。

陳其邁說，感謝六都首長幾乎都到齊團結面對國際變局，這是國人同胞樂意見到的。陳說，建議行政院根據最新情勢變化，除了880億經費以及政策性支持外，也應該要因應中長期、未來的發展，根據國際情勢做政策和預算上的調整；若要辦理追加減預算，「相信以現在包括幾位首長的支持，當然也一定有他們的影響力，相信國會也會全力支持行政院採取各項應變措施」。

另外，針對產業方面，陳其邁指出，鋼鐵業是南部產值最高、就業人口最多的產業，32%對等關稅雖然暫緩，但原先實施的25%關稅還是有影響，尤其中國鋼鐵低價傾銷跟洗產地，勢必會衝擊歐洲跟東南亞的市場，希望行政院給予包括金融、存保或是貸款等，更多的支持，讓金屬跟石化等產業順利度過難關。

陳其邁也提到，雖然32%對等關稅暫緩，但台灣輸往美國的資通訊產品如伺服器、電腦等，佔了52%，去年電子零組件輸往中國達到50%，但最終消費市場是美國，所以零組件以及在中國的台商，還是都會受到一些影響。

陳其邁說，因為中美貿易戰再次加劇，全球供應鏈勢必會再次重組，中國製造也許未來會移往美國或其他國家，避免受到125%關稅影響。他建議行政院，對於這些出口大宗的資通訊產品、電子零組件等廠商，能有更多全球布局的政策，或跟美國和其他國家談判得到更大的支持。

最後，陳其邁提到，111至113年央行逐漸調高存款準備率1碼，這個時間點應該更擴大增加資金動能，銀行不管是減息或低利，都能有更高的資金準備、更低的資金成本，因應未來產業資金的需求。陳強調，不管是產業存保、呆帳提列準備如何放寬等，或者是貸款展延等，都需要金融面支持。