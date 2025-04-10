　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

盼中央隨情勢變化調整預算　陳其邁：若要追加相信國會也會支持

▲▼川普對等關稅大刀一砍重創台灣經濟，10日行政院會上六都除台中市改派副市長鄭照新出席外，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台南市長黃偉哲及高雄市長陳其邁都親自出席，聽取行政院的紓困報告。（圖／記者湯興漢攝）

▲台南市長黃偉哲及高雄市長陳其邁出席行政院會。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

川普對等關稅新政9日上路後，今（10日）突宣布除去中國以外的國家可暫緩90天實施、僅先以10%稅率計算。高雄市長陳其邁今出席行政院會關心關稅應對，他表示，若要辦理追加減預算，「相信以現在包括幾位首長的支持，當然也一定有他們的影響力，相信國會也會全力支持行政院採取各項應變措施」。

陳其邁說，感謝六都首長幾乎都到齊團結面對國際變局，這是國人同胞樂意見到的。陳說，建議行政院根據最新情勢變化，除了880億經費以及政策性支持外，也應該要因應中長期、未來的發展，根據國際情勢做政策和預算上的調整；若要辦理追加減預算，「相信以現在包括幾位首長的支持，當然也一定有他們的影響力，相信國會也會全力支持行政院採取各項應變措施」。

另外，針對產業方面，陳其邁指出，鋼鐵業是南部產值最高、就業人口最多的產業，32%對等關稅雖然暫緩，但原先實施的25%關稅還是有影響，尤其中國鋼鐵低價傾銷跟洗產地，勢必會衝擊歐洲跟東南亞的市場，希望行政院給予包括金融、存保或是貸款等，更多的支持，讓金屬跟石化等產業順利度過難關。

陳其邁也提到，雖然32%對等關稅暫緩，但台灣輸往美國的資通訊產品如伺服器、電腦等，佔了52%，去年電子零組件輸往中國達到50%，但最終消費市場是美國，所以零組件以及在中國的台商，還是都會受到一些影響。

陳其邁說，因為中美貿易戰再次加劇，全球供應鏈勢必會再次重組，中國製造也許未來會移往美國或其他國家，避免受到125%關稅影響。他建議行政院，對於這些出口大宗的資通訊產品、電子零組件等廠商，能有更多全球布局的政策，或跟美國和其他國家談判得到更大的支持。

最後，陳其邁提到，111至113年央行逐漸調高存款準備率1碼，這個時間點應該更擴大增加資金動能，銀行不管是減息或低利，都能有更高的資金準備、更低的資金成本，因應未來產業資金的需求。陳強調，不管是產業存保、呆帳提列準備如何放寬等，或者是貸款展延等，都需要金融面支持。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
545 3 1899 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
周二才說要存1千張「今天大漲近20%」　不敗教主曬圖：沒唬
川普對等關稅暫緩90天！　全球最新稅率一次看
暴雨灌入「車廂積水」！乘客急抬腳　北捷：已請清潔員處理
快訊／超派鐵拳揍爆Toyz！　超哥判刑出爐
快訊／大雨釀禍！台64線自撞護欄　快速道路變停車場
快訊／地下道積水！　轎車誤闖滅頂畫面曝
快訊／徐巧芯90度鞠躬道歉　誣指外交官員涉共諜案、家屬氣炸喊
暴雨猛炸！淡水搭捷運「車廂積水了」　一啟動看傻：全在抬腳
快訊／桃園大暴雨！　工人遭水流沖走
快訊／新莊大雨！33歲騎士撞大漢橋墩　爆頭噴血亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

盼中央隨情勢變化調整預算　陳其邁：若要追加相信國會也會支持

淡水暴雨潑入車廂！「地板積水」眾人急抬腳　北捷：已請清潔員處理

嗆張惇涵造謠拗刪預算「既遂」　國民黨：攻擊在野比關稅重要？

反擊張惇涵「刪預算未遂」說　陳玉珍：國家有這種高官感到悲哀

六都首長代表赴政院關心關稅應對　桃園台中籲謹慎投資、分散風險

快訊／徐巧芯90度鞠躬道歉　誣指外交官員涉共諜案、家屬氣炸喊告

川普關稅大刀台灣獲90天緩衝　卓榮泰指示支持方案依最新局勢調整

「兩隻大象跳舞我們也得閃！」　侯友宜憂關稅衝擊向中央拋3建議

川普關稅延後　吳思瑤：在野黨繼續操作疑美論會受社會批判

回顧7天關稅風暴　官員：川普自己也沒標準答案！只能做好談判準備

台女狂搖 #櫻花樹 拍美照！他看傻：日本人都制止了

木村拓哉聽她說「我穿XL」　默默換尺寸…還注意透光度

朝野協商柯建銘霸麥又講古！　韓國瑜無奈「雙手比讚」離場

2樓高 #舊衣山 坍倒重壓！ #高雄 女無生命跡象送醫搶救

#新光三越 #氣爆 傳瓦斯未關　消防局長：總開關要館方自己關

川普嗨喊「Kissing my a**！」　全球跪求我跟他們談判

金大明讚台灣超友善 「問路直接帶他走到目的地」

花10年打造 #大里溪橋下小人國 ！景點遭破壞...阿公不敢再去 #台中

【#江坤宇也融化】萌娃暖暖擔開球嘉賓奶音喊「要找大象」　

李榮浩邊唱歌邊指揮　網友：好像在指揮倒車的保全

盼中央隨情勢變化調整預算　陳其邁：若要追加相信國會也會支持

淡水暴雨潑入車廂！「地板積水」眾人急抬腳　北捷：已請清潔員處理

嗆張惇涵造謠拗刪預算「既遂」　國民黨：攻擊在野比關稅重要？

反擊張惇涵「刪預算未遂」說　陳玉珍：國家有這種高官感到悲哀

六都首長代表赴政院關心關稅應對　桃園台中籲謹慎投資、分散風險

快訊／徐巧芯90度鞠躬道歉　誣指外交官員涉共諜案、家屬氣炸喊告

川普關稅大刀台灣獲90天緩衝　卓榮泰指示支持方案依最新局勢調整

「兩隻大象跳舞我們也得閃！」　侯友宜憂關稅衝擊向中央拋3建議

川普關稅延後　吳思瑤：在野黨繼續操作疑美論會受社會批判

回顧7天關稅風暴　官員：川普自己也沒標準答案！只能做好談判準備

京華城案應曉薇「雙手合十」出庭　謝沈慶京捐款：盼法官還清白

美髮師在交友軟體約男　付「40萬買凶費」謀殺前男友和19歲女兒

全球百大機場排名出爐！桃機43名較去年進步　「行李運送」拿第1

受金馬獎電影啟發！姊弟扛4千萬債務接班家族事業　邰智源感動發聲　

喬治王子暴風抽高　黏老爸威廉看足球「興奮到模糊」

昨天認賠一鍵出清　起床見台股翻紅「少賺130萬」！他臉綠

BLACKPINK合體演唱會「票價比GD貴」飆到27萬　韓網吐血：貴爆了！

企業與民間攜手提升拾荒者生活與工作環境　推動永續回收體系

「杜卡迪、藍寶堅尼」第3度合作！限量重機致敬Revuelto、車重更輕

216公斤「全國第1尾黑鮪」166萬賣出　連5年得標買主笑開懷

李榮浩邊唱歌邊指揮　網友：好像在指揮倒車的保全

政治熱門新聞

曾喊「關稅頂多課10%」被灌爆　大批網友湧柯建銘臉書朝聖喊先知

前美商務部官員建議：台灣與他國結盟

徐巧芯90度鞠躬道歉　誣指外交官員涉共諜案、家屬氣炸喊告

賴清德指5策略布局「已獲美方善意評價」　掌握變動發展台灣

張惇涵稱國外旅費預算被刪！黃揚明嗆下台

快訊／總統府怒列資料：赴美談判旅費、扶持產業預算　被藍白凍刪了！

總統府稱赴美談判旅費遭凍刪　黃揚明轟：只剩把鍋推給在野這招

對川普「未報復、願談判」收階段性成果　涉外人士揭未來90天關鍵

已向白宮掛號　林佳龍拋台美艦隊：現在多90天可以更深入談合作

吳達偉：當成第三次世界大戰已開打

賴清德投書彭博　4點回應川普對等關稅

賴清德投書彭博社　五方向回應川普關稅新制

高院駁回柯抗告　民眾黨：濫權濫押

屏東鄉長貪5萬8公款「買阿妹演唱會紀念品」　監察院全票彈劾

更多熱門

相關新聞

六都首長代表赴政院關心關稅應對　桃園台中籲謹慎投資、分散風險

六都首長代表赴政院關心關稅應對　桃園台中籲謹慎投資、分散風險

川普對等關稅日前上路後，今（10日）突宣布除去中國以外的國家可暫緩90天上路、僅先以10%稅率計算。今六都首長及代表皆出席行政院會，桃園市長張善政提到，政府擴大對美投資應謹慎行事，避免對台灣經濟市場與核心技術造成傷害。台中市副市長鄭照新則說，希望中央政府也能進行美國以外國家貿易談判，為產業分散風險做出相對行動。

川普關稅大刀台灣獲90天緩衝　卓榮泰指示支持方案依最新局勢調整

川普關稅大刀台灣獲90天緩衝　卓榮泰指示支持方案依最新局勢調整

行政院會明報告880億支持方案　法制作業加速提出盼立院支持

行政院會明報告880億支持方案　法制作業加速提出盼立院支持

蔣萬安、侯友宜、張善政明赴行政院會　反映地方產業心聲

蔣萬安、侯友宜、張善政明赴行政院會　反映地方產業心聲

川普對台重課32%關稅今午上路　鄭麗君領軍談判小組囊括府院外交系統

川普對台重課32%關稅今午上路　鄭麗君領軍談判小組囊括府院外交系統

關鍵字：

行政院高雄市

讀者迴響

熱門新聞

即／美對中關稅升至125％！75國停徵90天

白白證實離婚「結婚4年遭討離4次」：忍無可忍

獨／麥當勞少女遭性侵亡　主管全身而退原因曝

財政部警告「美債崩跌」讓川普踩煞車

快訊／道瓊「沖天炮式」飆漲2500點！

F.I.R.換血「2成員全陌生臉孔」！

20歲男員工暴打女店長！主廚切菜不救：乾我什麼事

川普暫緩75國關稅強徵中國125％！　美財長：這一直是他的策略

台積電夜盤、台指期漲停　台股準備寫歷史

才全停損台指期夜盤就漲停　「反指標女神」無言發3字

他800萬重押台股3檔　「暴賺變慘賠」畢業

陸商務部：對美追加訴訟

川普曝關稅戰踩煞車原因：大家開始變得有點吵、有點害怕

快訊／上市櫃890家喜迎漲停　4檔ETF臉綠投資人嘆「又被巴」

首家「極千葉」4／15開幕！不只火鍋吃到飽　還有百道熟食甜點

更多

最夯影音

更多

台女狂搖 #櫻花樹 拍美照！他看傻：日本人都制止了

木村拓哉聽她說「我穿XL」　默默換尺寸…還注意透光度

朝野協商柯建銘霸麥又講古！　韓國瑜無奈「雙手比讚」離場

2樓高 #舊衣山 坍倒重壓！ #高雄 女無生命跡象送醫搶救

#新光三越 #氣爆 傳瓦斯未關　消防局長：總開關要館方自己關

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面