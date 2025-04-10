川普關稅大刀台灣獲90天緩衝　卓榮泰指示支持方案依最新局勢調整

▲行政院發言人李慧芝主持院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

美國總統川普對等關稅日前上路，行政團隊也提出880億的出口供應鏈支持方案應對。行政院長卓榮泰今（10日）在院會中表示，今天最新情勢有所轉變，未來在新的局勢還沒完全底定下，支持方案的9大面向20項措施仍要繼續維持，未來因應最新局勢再做調整。卓也期盼，立法院朝野黨團能拋開爭議，凝聚更大力量，以國家人民利益為優先。

行政院發言人李慧芝轉述，院長卓榮泰在會中提到，過去這一星期，在國際局勢驟變的情況下，行政院相關部會首長及政委日夜不停歇在工作，協助國家人民度過全球挑戰，副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫以及多位政委級首長，持續在努力。

卓榮泰表示，行政院在去年成立經濟發展委員會後，在委員會架構底下設置經貿外交工作小組，去年11月因應美國總統大選成立台美經貿工作小組，在副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫以及多位政委的共同帶領下，就未來局勢做了相當多的研判分析。

卓榮泰提到，從低推估、高推估到極高推估，都進行實際演算，最後呈現的是極高推估，因此在4月3日用了一天的時間對產業協助方案做了調整和升級，內容即在隔天向各界做正式發表。

「今天院會的報告案，呈現『因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案』的全貌。」卓榮泰說，希望在經過報告後，因應時間的需要，在最短時間內形成特別條例送出行政院，請立法院審議，用最快速度面對局勢改變。

卓榮泰也提到，今天最新情勢有所轉變，未來在新的局勢還沒完全底定下，供應鏈支持方案的9大面向20項措施仍要繼續維持，未來因應最新局勢再做調整。

另外，卓榮泰也感謝今天在場的直轄市長、副市長以及不在場的縣市首長，在這一個星期中，中央充分感受到地方對於此事件的重視，也對中央提出的初步方案表示支持，希望透過院會的報告，讓各位市長更了解內容、共同推動。

卓榮泰表示，也期盼立法院朝野黨團大家願意拋開爭議，讓國人看到中央地方一體、朝野一致，像是過去幾次，當國家面對重大困難時，都是站在同一條線上，凝聚更大力量，以國家人民利益為優先，共同支持產業發展，突破各種困難和挑戰。