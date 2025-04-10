考慮豁免部分美企！　川普鬆口：不是他們的錯

▲美國總統川普鬆口考慮豁免部分美國企業。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普9日表示，他不排除針對某些因新關稅政策而受到重大衝擊、但並非自身原因造成困境的美國企業，提供豁免的可能性。

根據《福斯新聞》報導，川普（Donald Trump）與財政部長貝森特（Scott Bessent）於9日下午接受媒體提問，當被問到是否會考慮為一些因新關稅而受創嚴重的大型美國企業提供「豁免」時，川普表示他願意考慮。

川普說，「我會隨著時間推移來看看。我們會審視這個問題，有一些企業真的受到很大的打擊——有些公司因為產業特性，自然會比較受到衝擊，我們會再看看。」

接著有記者問他，怎麼判斷哪些企業可以獲得這樣的豁免，川普則回答，「憑直覺。」

川普接著表示，「這不是可以用紙筆算出來的事，這真的比較像是一種直覺，有些公司真的不是他們自己的錯，他們剛好就在受到比較大影響的產業裡。你得展現一點彈性，而我做得到。」

川普強調，「你一定要有彈性。我可以說，這裡有一道牆，我就是要衝過去，不管怎樣都要穿牆而過。可是有時候，你得學會繞過那道牆、鑽到牆下面，或是翻過那道牆。」

《華爾街日報》指出，白宮已列出部分豁免名單，涵蓋約6440億美元的進口商品，包括來自加拿大與墨西哥的1850億美元貨品，不過兩國仍受到其他類型的關稅限制。

此外，製藥業與半導體業目前也獲得暫時豁免，但根據《市場觀察》（Market Watch）報導指出指出，這些產業正面臨一項名為「第232條調查」（Section 232 investigation）的評估，釐清是否應恢復課徵關稅。

儘管調查結果尚未出爐，但看起來川普已經盯上製藥產業，準備進一步加壓。他8日晚間在由「全國共和黨國會委員會」主辦的晚宴上表示，「很快就會宣布對製藥產業的大型關稅。」