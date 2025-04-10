川普關稅突喊卡！　貿易代表傻眼：消息公布後才知道

▲川普宣布延後對多國商品加徵關稅90天。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普9日突宣布延後對多國商品加徵關稅90天，讓自家高層也措手不及，美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）更表示，他是在新一波關稅大部分被延後的消息公布之後，才得知這項決定。

根據CNN報導，就在美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）赴國會為關稅政策辯護時，川普（Donald Trump）卻同步在自創社群平台發文，宣布暫緩實施新關稅，但唯獨中國不在延後名單中，加徵關稅仍照常上路。

當民主黨籍眾議員霍斯福德（Steven Horsford）詢問格里爾何時得知新變動時，他坦言，「呃，我理解是在幾分鐘前才做出這個決定。」霍斯福德接著吐槽，「看起來你老闆直接把地毯從你腳下抽走了，關稅政策被暫停了。」

雖然格里爾事後補充，白天曾得知可能會有政策變動，但被問及是否確知即將生效時，他僅回應，「政府內部總是會討論各種可能性。」

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）更在X平台透露，他和財政部長貝森特（Scott Bessent）當時人在川普身邊，看著總統寫下「任內最驚人的一篇Truth Social貼文」。加州民主黨眾議員戈梅茲（Jimmy Gomez）也針對路特尼克的發文表示，「我們真的搞不清楚，到底是誰在那邊做決定。」

與此同時，美中貿易戰依舊激烈。對中國的關稅9日一口氣拉高到125%，立即生效。在川普宣布前，北京則回敬了84%的關稅報復美國商品。

格里爾說，「幾乎所有國家都表示不會報復美國，當然中國例外。他們做出了自己的選擇。中國一直對我們不友善，長期限制我們的市場進入，現在還變本加厲，這是中國自己選擇的道路。」