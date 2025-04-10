關稅延後原因曝！　CNN：財政部警告「美債崩跌」讓川普踩煞車

▲川普9日突宣布延後對多國商品加徵關稅90天。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普9日突宣布延後對多國商品加徵關稅90天，知情人士透露，背後關鍵原因之一是來自財政部對債券市場劇烈震盪的憂心，財政部長更親自警告川普，市場信心動搖恐波及整體經濟。

根據CNN報導，有3名知情人士透露，白宮經濟團隊宣布決策前與川普會面，並指出美國國債正遭到大量拋售，財政部長貝森特（Scott Bessent）更親自警告川普，市場信心動搖恐波及整體經濟。

▲美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／路透）



美國國債一向被視為「避風港」，在全球經濟不穩或危機時期，投資人通常會買入美債尋求安全。然而近期市場卻出現反常現象，10年期公債殖利率飆升，象徵債券價格大跌，反映出資金正快速撤出這個原本最穩定的市場。

知情人士指出，這波債市拋售潮與川普的貿易政策不無關聯。美國對多國祭出強硬關稅措施，引發各國質疑與美國的經濟與安全同盟是否仍然穩固，而金融市場也似乎開始對這樣的局勢感到不安。

川普本人在政策喊卡後向媒體坦承，「我一直在觀察債市，這個市場真的很棘手。」他也首度暗示，當前經濟情勢可能需要更謹慎的策略因應。

財政部特別關注的是美國10年期公債殖利率的飆升。殖利率一旦上升，代表美國民眾貸款買房的房貸利率會變高，企業的融資成本也會跟著增加，這將進一步壓縮消費與投資活動。