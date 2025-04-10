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美股瘋漲近3000點！　美媒憂「熊市死貓彈」質疑川普干預市場

▲川普難以捉摸的下一步，讓美股波動劇烈。（圖／路透社）

▲川普難以捉摸的下一步，讓美股波動劇烈。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）宣布將全球各國的對等關稅暫時降至10%，為期90天，唯獨針對中國的關稅即刻調升至125%。此舉為市場注入強心針，美股9日全面收高，道瓊工業指數大漲2,962.86點，重返40,000點大關。不過回溯歷史上幾次股災，也有過市場一度強力反彈的情況，外媒憂這可能是一次「死貓彈」。

暫緩關稅消息一出後，美股應聲全面大漲；然而，多家市場機構警告此次反彈恐為短暫現象。市場分析機構Morningstar的首席策略師塞凱拉（Dave Sekera）指出，雖然市場短線回暖，但全球貿易談判尚未開始，「後續將出現正反兩面的消息，市場仍將劇烈波動」，呼籲投資人不應將此次反彈視為危機解除的訊號。

財經頻道CNBC也引述過去經驗指出，1987年黑色星期一、2000年網路泡沫與2008年金融海嘯期間，股市皆曾出現類似強勁反彈，這種「死貓彈」（dead cat bounce）在熊市中相當常見，代表市場仍處於高風險區域。

彭博社則引述市場分析指出，川普在宣布暫緩關稅的3個半小時前，曾於社群平台呼籲支持者「這是買入的好時機」，引發干預市場的質疑。Aptus Capital Advisors基金經理瓦格納（David Wagner）表示，川普此舉「幾乎是直接干預市場」，但坦言川普的作風向來不按常理出牌，「我們只能解讀他釋放出的訊號」。

CNN報導則指出，白宮貿易團隊對川普宣布暫緩關稅一事並未事先知情，進一步凸顯川普決策的即興性與市場難以預測的風險。

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