101插旗台中！盧秀燕大讚「非常有商業頭腦」　賈永婕狂發小愛心

▲101插旗台中，市長盧秀燕大讚董事長賈永婕有商業頭腦。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

立法院財政委員會今（9）日赴台中考察國泰與台北101合作的「台中101」投資案，另外台北董事長賈永婕也陪同到基地視察、簡報。市長盧秀燕趁在今天議會質詢中午休息時間出席會議，被稱為市政女王與百貨女王的相遇！盧秀燕表示，感謝財委會選在國家面臨美國對等關稅衝擊的時刻到訪，關心台中發展，也感謝董事長賈永婕看好台中消費市場，大讚「非常有商業頭腦」，賈永婕聽到也狂比愛心。

盧秀燕指出，帶動經濟有三大要素，包括出口、擴大內需投資及刺激民間消費，如今全球面臨美國對等關稅困境，台灣產業以出口導向為主，更受到巨大衝擊。

▲盧秀燕也拜託公股銀行在關稅談判期間不要抽緊銀根，維持資金流動，支持企業持續營運（圖／記者游瓊華攝）



盧秀燕補充，包括台中新光三越、台中大遠百，都是其集團業績最佳的店王，就連美式賣場好市多，台中分店的業績也是全球最高，此項國泰與台北101合作的「台中101」投資案，將可透過投資刺激消費強大動能，可望緩解台中的經濟壓力，是絕頂聰明的選擇。

今日財委會考察，多家公股銀行董事長或總經理出席，盧秀燕也拜託公股銀行在關稅談判期間不要抽緊銀根，維持資金流動，支持企業持續營運。

101董事長賈永婕表示，這次美國的關稅政策對於台灣經濟可能產生動盪，但她對於長期的未來是非常有信心的，台中的投資計畫不會有任何變化。這次的商場位於交通樞紐，預計1.7萬坪，設計上會用精緻新興的型態進行開發。

賈永婕也不忘宣傳台北101，透露雖然目前對外有關稅障礙，但她對於國內消費還是很有信心，接下來的母親節檔期歡迎大家到台北101消費，之後再到台中101購物。