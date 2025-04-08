因應關稅戰！盧秀燕邀8縣市首長線上會議　發表「7大聯合聲明」

▲美新關稅政策割喉全球經濟！台中市長盧秀燕邀集中台灣8縣市首長發表「7大聯合聲明」。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

因應美國對等關稅政策帶來的全球經貿挑戰，猶如割喉般讓各國陷入困境。台中市長盧秀燕啟動中台灣治理平台，昨(7)日晚9時主動邀集7縣市首長一同召開線上會議共商對策。8縣市首長共同發表「7大聯合聲明」，包括建議行政院及早掌握關稅細節提供因應決策、盼政府公股行庫短期內不要抽銀根、呼籲立法院儘速通過880億元補助方案、重新審視其他國家關稅障礙問題、8縣市攜手擴大非美市場拓銷參展補助、跨縣市制定照顧勞工方案、期望中央關稅談判避免犧牲農業等弱勢產業，中央地方攜手協助業者降低關稅衝擊。

美國總統川普於4月2日發布對等關稅政策，並宣布對台灣課徵高達32%的關稅，此舉對以出口為導向的台中市製造業將帶來巨大衝擊。盧秀燕表示，台中市政府已迅速應對整合跨局處力量，提出4大因應對策，包括一週內完成各產業公協會美方訂單受影響樣態；積極擴大非美市場的拓銷參展補助，協助業者分散市場風險；推動勞工扶助方案，以應對可能出現的失業問題；以及成立專案小組，提供企業即時的諮詢與輔導，協助其對接中央資源並進行升級轉型。

▲盧秀燕呼籲中央未來一年不要抽緊銀根。（圖／記者游瓊華翻攝）



盧秀燕也提到，台中市已向中央提出2大訴求，強烈呼籲中央政府在未來一年內不要抽緊銀根，以維持市場的資金流動，支持企業營運；並期盼立法院不分黨派，儘速通過880億元的協助方案，以提供企業實質的支援。

▲包括新竹縣市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣以及南投縣、嘉義市等首長都出席會議。（圖／記者游瓊華翻攝）



新竹縣長楊文科、新竹市代理市長邱臣遠、苗栗縣長鍾東錦除了支持中央提出880億元協助方案，新竹市也進一步期望中央依受衝擊之輕重緩急排列補助順序。

彰化縣長王惠美強調，「用兵貴在神速」，建議行政院要及早精準掌握美國加徵關稅相關細節，提供有關單位和業者做最準確的因應決策。雲林縣長張麗善則憂心未來可能發生企業倒閉、勞工失業等情形，期望跨縣市攜手制定照顧勞工方案，加強社會安全網。

嘉義市長黃敏惠提到，考量中央與美國談判時間未定，為讓企業度過難關，呼籲除了公股行庫不要抽銀根，也應給予企業利息優惠或稅賦減免，避免產業雪上加霜。南投縣長許淑華則特別呼籲中央在對外交涉談判關稅之中，要注意避免犧牲、衝擊農業等弱勢產業。