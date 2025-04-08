盧秀燕喊話立院「通過880億元」！　黃健豪支持：政院儘速規劃說明

▲國民黨立委黃健豪。（圖／翻攝自Facebook／黃健豪）

記者崔至雲／台北報導

美國總統川普對等關稅引發各界憂心，台中市長盧秀燕7日晚邀集中台灣7縣市首長召開線上會議共商對策。國民黨立委黃健豪對此呼應盧秀燕的看法，但也憂心目前仍未看到行政院提出方案的細節版本，希望行政院能儘速完成規劃，來立法院向國人進行說明880億元有哪些內容。

因應美國對等關稅政策帶來的全球經貿挑戰，盧秀燕啟動中台灣治理平台，7日晚9時主動邀集7縣市首長一同召開線上會議共商對策。8縣市首長共同發表「7大聯合聲明」，包括建議行政院及早掌握關稅細節提供因應決策、盼政府公股行庫短期內不要抽銀根、呼籲立法院儘速通過880億元補助方案、重新審視其他國家關稅障礙問題、8縣市攜手擴大非美市場拓銷參展補助、跨縣市制定照顧勞工方案、期望中央關稅談判避免犧牲農業等弱勢產業，中央地方攜手協助業者降低關稅衝擊。

黃健豪指出，他完全認同與支持盧秀燕對880億救急方案的呼籲，但目前尚未看到行政院方案的細節版本，希望行政院能盡速完成規畫，來立法院向國人說明880億元有哪些內容。

黃健豪提到，談判時程可能會延續半年至一年時間，這段期間台灣的企業必須要能先存活下去，盧秀燕就特別提醒到，企業這期間不能被抽銀根，尤其是公股銀行的配合，是否也是880億元救急方案中的一環。此外，台中有許多機械工業、工具機、手工具、自行車等產業，是輸美貿易的大宗，也關乎許多基層民眾的生計，是否都能納入880億元方案的救急產業。

黃健豪呼籲，行政院這次880億元救急方案，能讓這些產業多支撐下去，共度這次難關。

