沒觀光客怎撐台中101業績？賈永婕澄清：VVIP是主力

▲眾所期待的台中101將於118年完工，董事長賈永婕今天也與立院財政委員會南下視察基地。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台北101攜手國泰人壽在台中打造新地標「置地廣場 台中」，又被稱為台中101，預估投資額45億元，預計118年完工。今天立法院財政委員會以及董事長賈永婕一起南下台中，前往基地視察。面對川普關稅政策衝擊，投資人是否受影響，賈永婕則回應，至今未受到任何影響。另外，台中101遭質疑若靠觀光客客群，業績恐不佳，賈永婕也特別澄清，主力都在內需消費。

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▲台中置地廣場位在市政府旁，鄰近還有新光三越、大遠百等商場，未來開幕後交通動線備受考驗。（圖／記者游瓊華攝）



賈永婕表示，許多人都以為台北101都是靠觀光客撐起業績，但實際上101主力消費客群都是台灣民眾，尤其101深耕多年的VIP以及VVIP，「101打造特殊生活體驗給消費者，是獨特的經營之道，未來也會將這個模式帶到台中！」

▲台中置地廣場預估將興建34層樓高大樓，其中地下一樓到地上7樓為台中101商場。（圖／記者游瓊華攝）



根據台北101規劃，將承租台中國泰置地廣場經營商場20年，包括B1到7樓是高端商場。另外，國泰規劃，7樓到25樓是頂級商辦、26樓到34樓為五星旅館。賈永婕強調，一直對「置地廣場 台中」非常有信心，尤其是地點位在交通樞紐，預計會成為很棒的商業中心。