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漢子、燕子籲綠營別再杯葛院會　侯友宜：關稅衝擊新北4千億台幣

▲侯友宜,盧秀燕。（圖／記者游瓊華攝）

▲新北市長侯友宜以及台中市長盧秀燕合體，談及關稅議題，都表示支持中央880億元補助。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

新北市長侯友宜今天率領團隊南下拜會台中市政府團隊，雙方進行城市交流，由於時值美國關稅議題延燒，地方政府如何因應也成為重點。侯友宜表示，對等關稅一旦實施，恐衝擊新北資訊、電子零組件、塑膠等產業，恐達4000億元台幣，呼籲除了中央880億元補助之外，也希望調整稅務，將傷害降到最低。

今天燕子、漢子在台中合體，盧秀燕表示，與侯友宜相識許久，也以兄妹相稱，因此台北、台中也是兄妹城市；雖兩個城市的產業形式不同，可是面臨問題一樣，所以事情發生後，各自在清明連假與業者召開會議，擬訂不同紓困方案，也針對雙方面臨到的課題，互相交流意見。

▲侯友宜,盧秀燕。（圖／記者游瓊華攝）

▲侯友宜率新北市府一級主管到台中進行城市交流。（圖／記者游瓊華攝）

盧秀燕指出，除針對各自產業特性，擬定紓困協助方案外，不排除擴大串聯北北基桃及竹竹苗中彰投雲嘉等地方政府，共同發聲。另外，侯友宜也表示，新北市在去年出口到美國的貿易總額達到200億美金，未來在關稅壓力下，將損失55.25億美金！

侯友宜指出，這是關稅衝擊是天災，新北市是產業重鎮，產值占全台17%，這次實施關稅將影響新北11大類產業，包括資訊、電子零組件、橡膠等共有5126家公司，屆時估計衝擊4000億元台幣銷售額。

侯友宜也提到，與盧秀燕相同，他支持中央880億特別預算，也希望愈多越好，有業者希望中央調降或減免稅收，但這些要透過修法才做得到。但新北市政府計畫將地方稅務延期1年、或分期3年繳納，另外針對信用貸款部分，降低利息，協助業者因應挑戰。

另外，對於立法院民進黨團為反制雙公投持續杯葛院會，盧秀燕以及侯友宜也呼籲團結，希望立院快開會，通過特別預算，穩定財經形勢。

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