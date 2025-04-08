川普關稅風暴來襲！盧秀燕認同日相「國難」說：大家要團結

▲盧秀燕談關稅議題，表示認同日本首相石破茂比喻美國關稅風暴為國難，呼籲大家要團結。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

川普32%關稅風暴來襲，台北股市持續下殺，產業哀鴻遍野。台中市長盧秀燕今天表示，日本首相石破茂把這次美國關稅的風暴稱為「國難」，她也非常認同，坦言這是國家的危機，現在處於最關鍵、最重要的時刻，呼籲大家要團結。

盧秀燕指出，現在唯一最重要的目標就是協助國家、協助產業、協助人民度過難關，這是國家安全的問題，這是國家危機，希望大家團結。

另外，新北市長侯友宜今天下午將拜會盧秀燕，盧秀燕表示，原來安排是一般性的市政交流，不過美國關稅的風暴議題是這周重點，因此這也會是兩個縣市共同要討論的議題。盧秀燕強調，台中市是全國第二大城市，新北市是第一大城市，因為地方大，所以產業、製造業也相對比其他城市來得多，因此會面臨的衝擊也會比較大。

盧秀燕也提到，目前許多縣市已面臨衝擊，比如彰化已有業者表示要裁員，也有產業面臨美國買家棄單、抽單，或要求暫時不要生產，甚至要求分擔關稅給付，若政府談不下來，業者恐縮減營業規模或結束公司，很可能對勞工產生衝擊，尤其地方縣市第一線面對這樣的問題。對此，台中市政府正整備勞工扶助方案，希望照顧勞工並加強社會安全網，不希望有勞工因為經濟困難而產生社會問題，提早準備，但希望備而不用。