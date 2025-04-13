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全聯這款牛肉罐頭超經典！照片釣出一大票人：當兵的最愛

▲▼疫情,生活用品,缺貨,搶購,補貨,物資,超級市場,賣場,全聯,商品,貨架,日用品,民生用品。（圖／記者周宸亘攝）

▲民眾詢問全聯一款紅燒牛肉罐頭的口味如何，意外釣出許多當過兵的男性。（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／柯振中報導

全聯福利中心有販售許多商品，是不少家庭採買的選擇之一。有民眾在全聯發現了一款牛肉罐頭，因為不曉得罐頭的滋味如何，於是上網請益網友，沒想到罐頭的照片曝光，意外讓許多當過兵的人感到懷念，更有人直言「好不好吃問爸爸、老公、男朋友應該就知道」。

這位民眾在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」分享照片，近日她上網採購全聯的商品時，意外發現了某品牌的紅燒牛肉罐頭，因為不知道好不好吃，於是上網請益，詢問網友「請問覺得吃起來怎麼樣？值得買嗎？會不會死鹹？」

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沒想到，貼文發出後，意外讓許多男性感到懷念，紛紛在貼文下方留言，「當過兵的都知道XX的牛肉罐頭有多讚」、「當兵時候有吃過，挺不錯吃的」、「超好吃阿，以前在金門當兵，常去福利站買這罐頭，和麵線加燙青菜拌一拌」、「當兵的時候常吃，我們是門哨單位天天都有夜點，這個煮牛肉麵好吃」、「好不好吃問爸爸、老公、男朋友應該就知道。」

此外，也有人給出建議，買這罐牛肉罐頭的話，最好是加水稀釋，配上番茄醬、糖與水，就能夠煮成好吃的番茄牛肉麵，味道相當不錯。

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