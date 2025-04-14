女兒逛超商！陌生男抓手「伸向他的下面」　媽急報警：變態這麼多

▲原PO提醒大家多多注意孩子外出的安全。（示意圖／取自Stocksnap）

記者曾筠淇／綜合報導

「真的沒有想過這種事會發生在我女兒身上。」一名女網友發文表示，她的女兒日前自己下樓逛超商，不料竟有個陌生男子伸手抓出孩子的手，「伸向他的下面過去」。事後她得知女兒碰到的事情後，實在很生氣，不明白「為什麼變態這麼多？」同時也提醒大家多多注意孩子外出的安全。

女網友在Threads上發文表示，她的女兒日前自己下樓逛超商，「靠近亞東大學這裡」，結果女兒才到用餐休息區，就有個男子靠近，詢問女兒「廁所在哪裡？」女兒當時回應「不知道」，沒想到男子卻一直追問「廁所在哪裡？」

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緊接著，男子「伸出他的爪抓住我女兒的手，伸向他的下面過去」。雖然女兒下意識甩開，並且趕緊找店員幫忙，但男子卻依舊跟在後面，直到被店員喊了一聲之後，才從門口逃走。原PO得知後，馬上打電話報警，「真的很生氣為什麼變態這麼多！」

▲男子拉小朋友的手。（示意圖／取自Pixabay）

原PO也提醒，家長們要多多注意自己小孩外出的安全，畢竟有不知道這個男子會不會有其他舉動？會不會躲在哪裡？是否又會對哪個小朋友下手？

貼文曝光後，有網友替板橋分局信義派出所副所長楊周聰代回覆，相關嫌疑人已查獲到案，他們會加強該區域的巡邏勤務，以維護社區安全，感謝大家的關心和提醒。

本文經原PO授權引用