104％關稅「奉陪到底」　陸外交部：想對話談判就拿出平等互惠的態度

▲大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

記者魏有德／綜合報導

美國「對等關稅」政策今（9）日中午生效，大陸提出相對應的34%關稅反制，此舉惹毛川普，直接再祭出增加50％關稅的措施，被加徵的總額達到104％，成為美國這波提高全球關稅名單中最高的國家。對此，大陸外交部發言人林劍表示，中國人民的正當發展權利不容剝奪，中國的主權安全、發展利益不容侵犯，「我們將繼續採取堅決有力的措施，維護自身的正當權益。」

▲美國洛杉磯超市內販售的亞洲商品。（圖／CFP）

至於川普日前曾透露中國「非常渴望」達成協議，林劍則表示，美方仍在對中國濫施關稅，一味地進行極限施壓，「對這種霸道、霸凌行徑，中方堅決反對，絕不接受。」

林劍強調，「美方如果真的想通過對話談判解決問題，就應該拿出平等、尊重、互惠的態度。如果美方置兩國和國際社會的利益於不顧，執意打關稅戰、貿易戰，中方必將奉陪到底。」

據了解，在美國開徵「對等關稅」前，大陸各大央企、國企已持續注資股市，藉此消弭投資人的信心危機，並有著對外宣示政府「反制」的決心。

此外，大陸官方也公佈《關於中美經貿關係若干問題的中方立場》白皮書，從中美雙方經貿發展的歷史到批判美國單邊主義的行徑，軟硬兼施的手段，試圖在關稅戰開打之初站穩腳步，以利接下來的情勢變化做出應對。