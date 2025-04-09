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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總統府批扶植產業預算遭刪　陳玉珍打臉：早撤案！還有50億可用

▲▼陳玉珍 聯訪 中選會預算 被砍 文化殺手 等議題。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

針對美國對台灣祭出32%對等關稅，總統府秘書長張惇涵今（9日）批評，有在野黨稱今年被砍的預算剛好可幫助產業，但這是倒果為因，並指扶植中小企業的預算或赴國外旅費遭刪減、凍結。國民黨立委陳玉珍反擊，兩提案最後經過經濟部中小及新創企業署到辦公室說明後，均已撤案，根本連表決都沒有！這幾筆預算還有五十幾億元以上可以使用。

美國總統川普推動「對等關稅」政策引發全球經濟震盪，張惇涵今日受訪時指出，自己昨天查了一下，在野若要支持中小企業，那當初為什麼要刪中小企業的預算呢？國民黨委員陳玉珍、林思銘提案，中小企業新創企業科技運用計畫「刪減2億元」，而這是要鼓勵民間創新平台、輔助民間的企業來做創新。

張惇涵說，另一個中小企業發展的預算刪了8.1億，也是陳玉珍、林思銘的提案，這兩個加起來刪了超過10億。他續指，在扶植中小企業的經費上，經濟部基金也被凍結500萬，同時中小及新創企業發展的獎補助也被凍結，這筆預算本來是32億，凍結20%，也就是凍結了6.4億。

▲陳玉珍表示早已撤案。（圖／陳玉珍提供）

▲▼陳玉珍表示早已撤案。（圖／陳玉珍提供）

▲陳玉珍表示早已撤案。（圖／陳玉珍提供）

陳玉珍下午氣憤回應，張惇涵又再帶頭散佈假訊息，這根本是未經查證的錯誤訊息。這兩個提案最後經過經濟部中小及新創企業署到辦公室說明後，均已撤案，根本連表決都沒有，顯示總統府副秘書長胡說八道，上節目發言不負責任。

陳玉珍怒批，更何況這次關稅所受衝擊的產業都是傳統產業，根本不是新創產業，這幾筆預算還有五十幾億元以上可以使用。

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