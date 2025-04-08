轟川普關稅民進黨反應慢半拍！　新北議員：預判失靈地方只能自救

▲新北市議員呂家愷。（圖／翻攝呂家愷臉書）



記者崔至雲／新北報導

美國總統川普宣布將對台灣開徵高達32%關稅，造成台灣企業與民眾恐慌。國民黨新北市議員呂家愷、陳偉杰、戴湘儀痛批，民進黨全黨對此事不僅未能預判，還出現立院黨團總召柯建銘事先稱美僅會徵台10%關稅的荒謬談話，充分代表民進黨對美溝通管道完全失靈，再加上自家發言人吳崢完全不懂人民在想什麼，嘲諷地方政府自救方案，完全是在提油救火。

吳崢日前在政論節目上，批評國民黨縣市首長主場開跨縣市平台會議因應關稅，並質疑新北市長侯友宜提了出嚴防不肖業者囤積物資、哄抬物價。呂家愷反批對方不懂民情，直言「沒有人會去囤積電子零組件、資通訊產品，但有人會去囤貨民生用品，這叫民眾的預期心理，怕缺貨、店倒閉、買不到，就像疫情期間的衛生紙、口罩一樣，都要預判與預防。」

新北市議員戴湘儀認為全球經濟是連動的，執政黨連預防的準備都沒有，難道要像之前疫情一樣嗎；並不諱言物價下跌(通貨緊縮）會比上漲更可怕。更慘的是，等到事情發生了，我們的總統賴清德還在宣傳音樂、副總統蕭美琴還在吃潤餅。

新北市議員陳偉杰則認為，中央對國際情勢變動反應如此緩慢，地方政府也只能自救。他強調，美國近日發生瘋搶iphone的狀況正好印證了新北市府的超前部署作為是對的，侯友宜7日就已指示市府經發局、農業局、勞工局以及法制局等相關單位組成「物價穩定」、「就業穩定」以及「企業紓困」三個專案小組。將嚴守物價穩定、嚴打惡意哄抬價格與嚴防企業濫用無薪假甚至大量裁員。

呂家愷表示，民進黨一邊偷偷跟進地方政策、另一邊卻又在政論上含血噴人，他認為侯友宜先前的論點和中央後續反應兩者作法、論點其實都是相同的。並指出法務部常務次長黃謀信8日公開表示，針對關稅影響，會有跨部會的「物價聯合稽查小組」來密切注意物價波動，若發現有人為哄抬、壟斷涉及犯罪情事，將移由各地檢署「打擊民生犯罪」專組偵辦。這代表在民生議題前面，做事與立場應該是不分黨派的，請民進黨先把人民照顧好，不要整天盡是盤算鬥爭。

