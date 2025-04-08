關稅衝擊吳崢嗆藍政治算計　新北反擊：砲口對內能安定民心？

▲新北市長侯友宜。（圖／記者周宸亘攝）



記者崔至雲／新北報導

針對美國總統川普的關稅政策衝擊全球，新北市長侯友宜提出相關因應措施，但遭民進黨發言人吳崢轟，中央與地方、執政與在野應當齊心協力不是各自為政唱反調，建議國民黨少一點政治算計。對此，新北市府回應，持續砲口對內，真的能安定民心嗎？解決問題比較重要，不要只想解決努力提出方案的人。

吳崢表示，面對美國對等關稅，總統賴清德第一時間指示政府全力因應，積極爭取台美雙方邁向零關稅。此刻，國人都期待政府為台灣經濟爭取最有利條件，行政院長卓榮泰也已主動拜會朝野黨團，尋求跨黨派共同支持，展現高度的責任與誠意。遺憾的是，當政府全力應對，國民黨部分政治人物似乎卻將此視為政治操作的機會。

李利貞表示，面對產業與就業所受的真實衝擊，新北市反映的是勞工、產業界最直接的憂慮，新北關心的是怎麼一起正視問題、解決問題。

李利貞也說，根據媒體報導，法務部常務次長黃謀信指出，跨部會的「物價聯合稽查小組」會密切注意物價波動，如果發現有人為哄抬、壟斷等涉及犯罪情事，將移由各地檢署偵辦。

李利貞強調，民眾生計是大家的事，缺具體策略，不缺政治口水。侯友宜已經再三呼籲，台灣此刻最需要團結一致，誠實面對挑戰、共同尋找解方，守住產業、穩住經濟、撐住企業。

