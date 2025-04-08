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常州小吃店被爆提供「胎盤加工」！闆娘自爆：做過月嫂

大陸江蘇省常州市中醫院附近一間粥品小吃店的老闆娘，近日爆出私底下從事胎盤加工。（圖／翻攝自微博）

▲大陸江蘇省常州市中醫院附近一間粥品小吃店的老闆娘，近日爆出私底下從事胎盤加工。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸江蘇省常州市中醫院附近一間粥品小吃店的老闆娘，近日爆出私底下從事胎盤加工。該商家透露，胎盤加工是製成膠囊，沒有胎盤的客人收費人民幣800元（約新台幣3610元），自帶胎盤則是300元（約新台幣1353元），胎盤都是從產婦手中收購。據悉，該業者過去從事產後服務工作，做過月嫂。

《紫牛新聞》報導，該商家的微信名稱為「梓萱月嫂服務中心」，提供月嫂、育兒嫂、催乳、月子餐、胎盤加工、產後修復等服務。朋友圈中，業者用圖片形式曬出製成膠囊的胎盤，瓶子寫著「紫河車」（胎盤的藥用名）。另一組圖片中，則展示了加工過程，就是將胎盤和100克西洋蔘放入機器磨成粉，然後灌成膠囊。

業者透露，自己目前經營一家飯館，以前做過產後修復、月嫂、寶寶游泳、理髮、拍照、催乳等，雖然現在已經不做了，但她有許多月嫂的聯繫方式，因此決定經營「梓萱月嫂服務中心」，專門給顧客介紹月嫂。

記者進一步詢問對方是否有胎盤加工業務，該商家回答「店面裝修幾個月了，現在店裡不營業，現在沒做胎盤生意了，以前做過的」，同時迅速刪掉了朋友圈裡有關胎盤的內容。對此，常州市市場監督管理局工作人員回應，目前已介入調查，待結果出爐後會再對外公布。

根據大陸法律規定，產婦分娩後，胎盤應當歸產婦所有；產婦放棄或捐獻胎盤者，可以由醫療機構進行處置。如果胎盤可能造成傳染病傳播，醫療機構應當及時告知產婦，按照《傳染病防治法》、《醫療廢物管理條例》等有關規定進行消毒處理，並按照醫療廢物進行處置。

在很多醫學古書典籍中，都可以看到胎盤的介紹，其又稱紫河車，可以補腎益精，益氣養血，常給身體虛弱、咳嗽、不孕人群食用。不過，在2015年版的《中國藥典》中，紫河車（用健康人體的胎盤炮製之藥材），已經被除名。

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