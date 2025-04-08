6國小童沒錢繳學費！師求助動團　遭拒竟飆罵冷血：人不如畜生嗎

▲國小老師為學生募款被拒，竟出言辱罵動保團體。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

圖文／CTWANT

台灣動物緊急救援小組（ARTT）號稱全台灣最值得信賴的浪浪助糧平台，長年來幫助傷病流浪貓狗，日前接獲自稱是某國小老師的來信，稱校園內有6孩童家境清寒而無法繳交註冊費，希望該組織能幫忙，救援小組則因與組織宗旨不符而婉拒，沒想到對方大罵救援小組冷血，還稱「天哪！你們的意思是說人不如畜生嗎？」讓救援小組無奈呼籲該老師尋求符合相關領域的社福團體幫忙。

台灣動物緊急救援小組指出，組織電子信箱於4月2日接到苗栗某國小的老師來信，表示校園內有6名學童，因家境清寒，「沒有辦法繳納註冊費及代辦費」，詢問救援小組「可以幫忙他們嗎？」救援小組則因與組織宗旨不符而婉拒。

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根據信件內容，救援小組表示該組織是幫忙流浪貓狗的單位，建議寄信者多尋求其他資源，信末還感謝寄信者的愛心，並祝他事事順利，對方卻被救援小組的拒絕激怒，再次回信大罵救援小組。

豈料，寄信者5日晚間11時許先回第一封信，稱「天哪！你們的意思是說人不如畜生嗎？」又疑似仍未解氣，7日晚間8時許再罵「你們這群人真的很冷血！人在作，天在看！」激烈用詞也嚴重打擊志工士氣。

台灣動物緊急救援小組執行長倪京台則呼籲，社福團體涵蓋各種不同領域，每一個領域的團體都努力在為自己的信念打拼，該國小老師應透過縣府的社福系統或諮詢專門幫助貧苦學生的組織，才是正確理性的做法，也安慰第一線收到信件的人員，「她真的受到很大的打擊」。

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