關稅政策內鬨？叫罵川普首席貿易顧問　馬斯克遭譏「汽車組裝工」

▲馬斯克。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

美國總統川普（Donald Trump）所推動的關稅政策，近期引發企業界與政府內部激烈爭論。科技大亨馬斯克（Elon Musk）於6日透過社群平台X發表評論，直接點名川普首席貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro），表示這位擁有哈佛大學（Harvard University）經濟學博士學位的顧問「什麼都沒造出來」。後續納瓦羅也反譏馬斯克「白宮的人都知道，他不是汽車製造商，只是汽車組裝工。」

綜合外媒報導指出，馬斯克當時還表示「哈佛的博士學位有時候反而是一種缺點，會讓自負超越才智」，並轉發一段據稱出自湯瑪斯索威爾（Thomas Sowell）的語錄「美國歷史上的每一次災難背後，都站著一個來自哈佛的人。」

這番言論出現在特斯拉（Tesla）股價因新關稅政策而下滑之際。根據《新聞週刊》與《路透社》報導，川普宣布對近60個國家加徵「對等關稅」後，市場劇烈震盪，馬斯克與白宮政策設計者的矛盾也浮上檯面。

針對馬斯克的批評，被外界視為是川普關稅政策設計者的納瓦羅，於4月7日受訪時回應稱，馬斯克雖是知名的科技企業家，但本質上只是一位「汽車組裝者」，更稱「白宮的人都知道，他不是汽車製造商，他是汽車組裝者。」

納瓦羅表示，特斯拉的電動車核心零件多來自海外，包括日本、中國與台灣的電池與電子零組件。納瓦羅也強調，「我們想要的，是讓輪胎在阿克倫（Akron）生產，變速箱在印第安納波利斯（Indianapolis），引擎則要在弗林特（Flint）或薩吉諾（Saginaw）製造，我們要的是真正的美國製造。」

納瓦羅進一步批評當前某些產業模式，例如外國品牌如BMW與賓士（Mercedes）在南卡羅來納州斯巴坦堡（Spartanburg）設廠，只是把歐洲製造的零件運來美國組裝，這對美國經濟與國家安全毫無幫助。

納瓦羅強調，馬斯克對於使用便宜的外國零件無所謂，是出於商業實用考量，但白宮追求的是美國製造業復興的戰略層次。回到自己與馬斯克之間的分歧，納瓦羅認為「沒什麼大不了的」，甚至提到兩人當天稍晚可能會在白宮會面。

儘管川普尚未對這場衝突發表評論，但其所推動的關稅政策已對金融市場帶來連鎖反應。截至7日上午，標普500指數較高點下跌逾20%，正式逼近熊市門檻。特斯拉股價當日報每股227.32美元，為近52週高點的一半，顯示市場對馬斯克與DOGE（政府效率部門）未來策略存有疑慮。

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