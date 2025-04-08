　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

關稅政策內鬨？叫罵川普首席貿易顧問　馬斯克遭譏「汽車組裝工」

馬斯克。（圖／達志／美聯社）

▲馬斯克。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

美國總統川普（Donald Trump）所推動的關稅政策，近期引發企業界與政府內部激烈爭論。科技大亨馬斯克（Elon Musk）於6日透過社群平台X發表評論，直接點名川普首席貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro），表示這位擁有哈佛大學（Harvard University）經濟學博士學位的顧問「什麼都沒造出來」。後續納瓦羅也反譏馬斯克「白宮的人都知道，他不是汽車製造商，只是汽車組裝工。」

綜合外媒報導指出，馬斯克當時還表示「哈佛的博士學位有時候反而是一種缺點，會讓自負超越才智」，並轉發一段據稱出自湯瑪斯索威爾（Thomas Sowell）的語錄「美國歷史上的每一次災難背後，都站著一個來自哈佛的人。」

這番言論出現在特斯拉（Tesla）股價因新關稅政策而下滑之際。根據《新聞週刊》與《路透社》報導，川普宣布對近60個國家加徵「對等關稅」後，市場劇烈震盪，馬斯克與白宮政策設計者的矛盾也浮上檯面。

針對馬斯克的批評，被外界視為是川普關稅政策設計者的納瓦羅，於4月7日受訪時回應稱，馬斯克雖是知名的科技企業家，但本質上只是一位「汽車組裝者」，更稱「白宮的人都知道，他不是汽車製造商，他是汽車組裝者。」

納瓦羅表示，特斯拉的電動車核心零件多來自海外，包括日本、中國與台灣的電池與電子零組件。納瓦羅也強調，「我們想要的，是讓輪胎在阿克倫（Akron）生產，變速箱在印第安納波利斯（Indianapolis），引擎則要在弗林特（Flint）或薩吉諾（Saginaw）製造，我們要的是真正的美國製造。」

納瓦羅進一步批評當前某些產業模式，例如外國品牌如BMW與賓士（Mercedes）在南卡羅來納州斯巴坦堡（Spartanburg）設廠，只是把歐洲製造的零件運來美國組裝，這對美國經濟與國家安全毫無幫助。

納瓦羅強調，馬斯克對於使用便宜的外國零件無所謂，是出於商業實用考量，但白宮追求的是美國製造業復興的戰略層次。回到自己與馬斯克之間的分歧，納瓦羅認為「沒什麼大不了的」，甚至提到兩人當天稍晚可能會在白宮會面。

儘管川普尚未對這場衝突發表評論，但其所推動的關稅政策已對金融市場帶來連鎖反應。截至7日上午，標普500指數較高點下跌逾20%，正式逼近熊市門檻。特斯拉股價當日報每股227.32美元，為近52週高點的一半，顯示市場對馬斯克與DOGE（政府效率部門）未來策略存有疑慮。

延伸閱讀
收男友1314520聘金！陸女動情回贈13萬禮金　回家細看傻眼立刻報警
單親媽媽經常聽見「家中閣樓有聲響」！她以為鬧鬼了　真相竟是分手12年前男友出獄偷住
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
609 1 7411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台股狂跌！他曝超商買不到「這類商品」　萬人驚呼：全被掃光
賣股票「手滑誤按一鍵」！連俞涵傻眼大叫 網蓋樓：感謝妳
想進場撿便宜　一票勸退「等見到1狀況」再加碼
終於等到了！金價大跌　陸客嗨扛行李箱「掃貨黃金」
股市下跌比國家滅亡孰輕孰重？　曹興誠喊話：罷藍委才叫共赴國難
川普嗆歐盟「免關稅不夠看」：先買3500億美元美國能源再談！
川普態度有變？傳鬆口「關稅終局會比預期更早」
柯建銘霸佔韓國瑜主席位！　藍幕僚痛批：台灣最大危機

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

狠嗆取消關稅沒用！　白宮貿易顧問：歐盟剝削美國人

19歲女外出找朋友被綁架　「7天內遭23名男子下藥性侵」

川普嗆歐盟「免關稅不夠看」：先買3500億美元美國能源再談！

川普態度有變？傳鬆口「關稅終局會比預期更早」　財長力勸奏效

關稅政策內鬨？叫罵川普首席貿易顧問　馬斯克遭譏「汽車組裝工」

女領包裹時突然低語喊「救救我」　外送員立即報案救出受虐女

跌不停！蘋果市值「蒸發近6400億美元」　股價3天狂瀉19%

川普關稅戰掃到普丁！油價崩跌、俄股14連黑盧布慘貶　俄陷3重打擊

中國已60天未進口「美國液化天然氣」　彭博：雙方開始脫鉤

快訊／南韓政府敲定「總統大選」日期！

#柯建銘 不滿政院安排 #傅崐萁 坐主位 #卓榮泰 夾中間一臉尷尬

潘瑋柏瘦10公斤開唱　秀下顎線：快點拍！好景不常在！

朴炯植模仿光熙　「呀呀呀！」超傳神XD

鍾欣凌看「台股綠油油」　「蔬菜吃多了，紅肉就來了」

《單身4》李時安大方認整型　有動鼻子：各位想的那個也有

【泰格與雪兒】兜兜轉轉的我們(下)

股市崩盤再喊「關稅超棒」！　川普：已替美國帶來數百億收入

萬人上街高喊 #川普 下台！美國多地抗議示威畫面曝

遭小黃追尾拒私了 運將落跑...車主肉身擋車！

【冤家路窄】跟著 #大甲媽 擺攤賣香腸 遇債主爆衝突！

狠嗆取消關稅沒用！　白宮貿易顧問：歐盟剝削美國人

19歲女外出找朋友被綁架　「7天內遭23名男子下藥性侵」

川普嗆歐盟「免關稅不夠看」：先買3500億美元美國能源再談！

川普態度有變？傳鬆口「關稅終局會比預期更早」　財長力勸奏效

關稅政策內鬨？叫罵川普首席貿易顧問　馬斯克遭譏「汽車組裝工」

女領包裹時突然低語喊「救救我」　外送員立即報案救出受虐女

跌不停！蘋果市值「蒸發近6400億美元」　股價3天狂瀉19%

川普關稅戰掃到普丁！油價崩跌、俄股14連黑盧布慘貶　俄陷3重打擊

中國已60天未進口「美國液化天然氣」　彭博：雙方開始脫鉤

快訊／南韓政府敲定「總統大選」日期！

具體反制措施遭披露！　陸或封殺美國電影、農畜產品

高雄男獨攀馬博橫斷失聯！4／6下午後斷訊　5人搭直升機搜救

10年僅3天特休！北捷「反覆歸0」清潔員年資　工會提3訴求將天天抗議

租期3天換5萬元報酬？　大學生慘被判刑2個月再罰1萬

曹佑寧綠島泡湯跟王識賢「坦誠相見」　認球隊脫光光：互看比大小

睽違255天再奪勝投　千賀滉大感謝牛棚守住勝利

李友廷出道7年罕見做1事！　認了不適應：像媽媽搶小孩

屏東警分局陳紹榮、陳家叢、李尚勳　3人考上警佐班

女歌手生日遭綁架性侵4周！自閉10年走不出　錯失見母最後一面崩潰

台股狂跌！他曝超商買不到「這類商品」　2萬人驚呼：全被掃光

【李珠珢搖頭不想簽名】雅英向富藍奇說：你拜託她就可以了～

國際熱門新聞

川普：中國不收回34%關稅　將再加徵50%

歐盟宣布報復措施　15日起對美國商品徵收關稅

快訊／廣末涼子涉傷害護理師　依現行犯逮捕

川普發文轟日本：對美國很差

白宮：「暫停90天關稅」都是假新聞

美股「瘋狂15分鐘」一度翻紅！　盤中震幅近2600點

川普對中祭出加徵50%關稅！學者：形同實質經濟宣戰

美股盤中震幅近2600點　那指收漲0.1％

市場估Fed下周緊急降息1碼！　1年內恐連降8碼

市場陷大逃殺「2國家貨幣」成避險工具

川普態度有變？鬆口「關稅終局會比預期更早」

美公布10項貿易不公　關切台灣美豬牛標示

白宮顧問證實「收到台灣聯繫」

拍下「最多人瀏覽的照片」有遺憾

更多熱門

相關新聞

全力支持880億元方案！　傅崐萁： 請卓榮泰儘速赴立院報告

全力支持880億元方案！　傅崐萁： 請卓榮泰儘速赴立院報告

對於美國總統川普對台灣祭出32%高關稅，行政院長卓榮泰昨邀請朝野黨團共商國是，國民黨團總召傅崐萁今（8日）受訪表示，國民黨全力支持政府總經費880億元方案，請行政院長卓榮泰儘速到立院報告；但傅崐萁也嗆，「大風吹、搶位置，這都不是我們國會議員來該做的事情，好好把人民放在我們心裡」。

張景嵐「人生第一次買股」遇大崩盤

張景嵐「人生第一次買股」遇大崩盤

老柯要廠商自己避險　藍：朝野會商都廢話

老柯要廠商自己避險　藍：朝野會商都廢話

新北「這商店街」如今空無一人

新北「這商店街」如今空無一人

蔣：稅收超徵5283億　應用在企業紓困

蔣：稅收超徵5283億　應用在企業紓困

關鍵字：

周刊王馬斯克川普關稅

讀者迴響

熱門新聞

川普：中國不收回34%關稅　將再加徵50%

歐盟宣布報復措施　15日起對美國商品徵收關稅

吳姍儒「轉賣公關品」被抓包　傳接棒《一字千金》

即／苗栗9歲兒、8月女屍僵　母胸口插刀搶救中

演員妻偷吃同事：快被妳操乾了　綠帽夫崩潰

快訊／廣末涼子涉傷害護理師　依現行犯逮捕

川普發文轟日本：對美國很差

人妻股票輸很多淪性奴　他1晚2次慘了

7旬翁亮生鏽美工刀搶銀行　法官輕判6月

台股大屠殺「他反而買進」　營業員急問：按錯？

才剛跌停！　台積電「盤後鉅額交易」驚見1035元

《機智醫生》楊碩亨、秋敏荷要結婚了！醫院內部公告曝光

不怕川普關稅！內需型百貨、食品股撐盤　統一超漲逾8％

廣末涼子「車禍現場照」瘋傳

台股超慘！「1檔股票」竟拉尾盤　他驚：台灣人太狠了　

更多

最夯影音

更多

#柯建銘 不滿政院安排 #傅崐萁 坐主位 #卓榮泰 夾中間一臉尷尬

潘瑋柏瘦10公斤開唱　秀下顎線：快點拍！好景不常在！

朴炯植模仿光熙　「呀呀呀！」超傳神XD

鍾欣凌看「台股綠油油」　「蔬菜吃多了，紅肉就來了」

《單身4》李時安大方認整型　有動鼻子：各位想的那個也有

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面