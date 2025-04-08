新店碧潭商店街空無一人　在地人感嘆沒落原因

▲新店碧潭商店街如今空無一人。（圖／翻攝我是新店人）

圖文／CTWANT

近日有網友發現，原本熱鬧新店的碧潭商店街，現在空無一人十分冷清，而不少在地人也討論店家出走原因，有老街攤位遭檢舉和商品價格格高等原因，而鄰近又有大型商場「裕隆城」，讓碧潭商圈受到挑戰。也有人說，「現在整個新店路邊的攤位通通被取締光了，想吃什麼傳統的東西，通通都沒了。」

原PO於7日在臉書社團「我是新店人」發文說，「新店碧潭這裡的商店街，店家都撤走了……」從照片中可見，商店街拉下鐵門，店家都撤走，門上貼「招商籌備中」，一片冷清。

貼文一出，不少人紛紛留言「貴又不好吃，不如去裕隆城」、「沒有人潮，沒有日韓觀光客，沒有觀光計畫，只有空轉的政策」、「因為現在生意不好做，租金又高，你們了解嗎」、「遊客太少才是主因，住在附近來散步的民眾只是單純的散步，也不會到這些店家消費，自然就開不下去了」、「原本的整條老街也被檢舉的檢舉，搬走的搬走，現在也沒多少商家了」、「現在整個新店路邊的攤位通通被取締光了，想吃什麼傳統的東西，通通都沒了，懂嗎」。

也有人建議，「真的應該可以設計成一條有特色的「老街」，如此互相帶動，相信碧潭觀光就可以起來了。」

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