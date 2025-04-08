假名師真詐財！無照男開「當沖課程」　半年海撈357萬下場曝

▲無證照竟開班教炒股，法院重判李男6月徒刑+100萬罰金。（圖／示意照與本案無關／Pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

李姓男子未具證券投資顧問資格，涉嫌在網路開設股市課程，提供投資分析與推薦個股，半年內獲利逾357萬元。基隆地方法院認定其違反《證券投資信託及顧問法》，日前判處有期徒刑6個月，併科罰金100萬元，全案可上訴。

判決指出，李男自2021年10月至2022年4月，在「PPA」平台開設名為「當沖世界」的專案課程，每日發表股市預測與分析文章，向訂閱會員提供個股走勢預測、買賣建議及推薦標的。會員每月需支付999元或1599元費用，高級方案會員還可加入LINE群組，直接諮詢李男。

李男雖無證券投資顧問證照，卻長期提供投資建議並收費，平台扣除兩成分潤後，其餘款項由李男實得，半年內獲利高達357萬9433元。

案件經調查局基隆市調查站調查後移送地檢署，檢方偵查終結後依違法經營顧問業務將李男起訴。法院審理時，李男坦承犯行，並有課程會員證詞、網路資料、收入明細等證據佐證。

法官指出，李男明知無照不可經營顧問業務，仍擅自招收會員提供投資建議，擾亂市場秩序，非法所得甚鉅，犯行重大，難以輕縱。考量其認罪態度及病況等因素，判處徒刑6月、併科罰金100萬元，刑期可易科罰金，每日折算1000元，罰金可易服勞役，每日折算3000元。

此外，李男已繳回16萬元不法所得，尚有342萬元將依法沒收。其辯護人請求宣告緩刑，惟法院查明李男5年內曾因公共危險案判刑確定，不符緩刑條件，裁定不予宣告。