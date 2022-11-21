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社會 社會焦點 保障人權

投顧講師竟是無牌分析師！人紅秒被檢舉　一招獲緩起訴代價180萬

▲▼宅金融,投資小白,WFH,投資,理財,在家上班。（圖／Unsplash）

▲張姓講師未經許可經營投顧業務，被逮後趕緊去申請證照，獲檢察官處分緩起訴。（示意圖／Unsplash）

記者劉昌松／台北報導

張姓投顧講師過去2年透過網路吸收不少投資人，以LINE群組方式，每個月提供5、6篇市場分析以及個股推薦，但檢調接獲檢舉，原來張男根本未經許可，就在經營投顧業務，涉嫌違反《證券投資信託及顧問法》，張男遭偵辦後，趕緊向主管機關補申請獲得牌照，台北地檢署考量張男無牌執業期間收入，21日給予緩起訴處分，條件是繳庫180萬元。

據了解，擁有多年證券研究員資歷的張姓男子，因緣際會參加投資理財的座談會後，獲得不少投資人的青睞，他索性和主持座談會的單位合作，招募會員，其中VIP級的會員，月費繳3000元左右，可加入LINE群組，不定期可以收到張男提出的產業分析報告。

張男不到2年的時間內，靠著建議投資標的，就賺了約150萬元，合作的廠商更是收入破千萬元，張男打響名號後，遭人檢舉，未經主管機關許可經營投顧業務，張男到案坦承犯行，但強調自己真的具有專業能力，分享給投資人的文章都是他仔細分析的心血，張男並趕在檢察官結案前，補辦取得了許可證照，獲檢察官給予緩起訴處分1年，須在限期之內繳庫180萬元。

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