呼籲各國「快提談判條件」　美財長：日本獲優先權

▲美國財政部長貝森特。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）日前宣布對等關稅政策，引發全球股市震盪，而財政部長貝森特（Scott Bessent）受訪時強調，這些關稅是川普打造最大談判籌碼的一環，並呼籲各國冷靜應對、儘快提出談判條件。

根據《福斯新聞》報導，貝森特7日接受訪問時表示，川普上週祭出的新關稅政策，都是為了創造談判的最佳籌碼，「川普總統很擅長為自己創造談判優勢，我們在4月2日公佈關稅措施後，給了各國幾天的時間，好好想想怎麼回應。」

貝森特重申，自己當天在多個節目上呼籲各國官員保持冷靜，只要時機成熟，川普就會準備好談判，「不要升高衝突，而是拿出方案，告訴我們你們打算如何調降關稅、取消非關稅障礙、停止操控匯率與補貼融資。」

▲川普已經與日本首相石破茂通話。（圖／達志影像／美聯社）



川普當天稍早也透露，已與日本首相石破茂（Shigeru Ishiba）通話，並指派貝森特與美國貿易代表葛里爾（Jameson Greer）主導與日方的關稅談判。貝森特指出，川普也將親自參與這場談判。

雖然目前還未看到日本提出具體方案，但貝森特透露，已有「50、60，甚至接近70個國家」與美方聯繫，希望展開協商，預計4月到6月將進入談判高峰期。

貝森特認為，日本會獲得談判優先權，「因為他們很快就表達意願。」他也強調，美日之間不只經濟關係密切，軍事合作也非常重要。

至於美方能否在數週內與日本達成協議，貝森特則回應，「我們現在的關稅已經到了頂，我希望透過談判，能看到各方稅率下調。但一切仍取決於對方的態度。」他強調，川普親自上場談判，就是為了打破過去不公平的貿易遊戲規則。